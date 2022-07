Isaías Miguel Lima Heredia, el niño de 2 años atacado por un perro la semana pasada y que le arrancó cuero cabelludo a la altura de la frente entre otras secuelas, muestra signos positivos en la evolución de su salud explicó todavía angustiada su madre, María Fernanda Heredia, quien pide oraciones por la recuperación de su hijo, y que se mostró desilusionada por la reacción del dueño del perro y su familia, quien además de vecino es también tío y padre del marido de María Fernanda, en el Barrio Conjunto V, Caucete

“Lo bueno es que no encontraron infecciones en las curaciones y hasta ahora respondió bien el organismo recibiendo la misma piel que fue desprendida. Si bien todavía tiene abierto un sector, los médicos decían que si esa piel era rechazada, iban a tener que sacarle el resto del cuero cabelludo.”, indicó la mamá del niño internado en ‘Cirugía Pediátrica’ del Hospital Rawson.

María Fernanda indicó que anímicamente todavía no está bien Isaías. “Para toda la familia esto es un trauma. Yo lo veo a él todavía triste, espero que esta noche la pase mejor que la de ayer, que tuvo muchos dolores”.

Con la esperanza “de salir adelante de a poquito”, la madre también reiteró que todavia queda mucho camino por recorrer: “Hay que esperar a que cicatricen las heridas y ver si pueden injertar en lo que queda todavía está abierto”.

También afirmó que no tiene interés a un contacto con el dueño del perro y su familia, de apellido Marin (42), vecino y también pariente porque “él no se puso en contacto y además junto a toda su familia no mostraron respeto por el dolor de mi hijo. Me enteré de algunos comentarios absurdos y estos días, por ejemplo con el volumen de la música que hubo en su casa”. Y afirmó: “No voy a parar hasta que se vayan ese y otra perra que tienen”.