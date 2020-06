Con globos, carteles y bocinas, dueños y trabajadores de jardines maternales de la provincia se manifestaron por las calles de San Juan este viernes por la mañana. Su pedido: retomar la actividad tras casi 3 meses sin poder trabajar debido a la pandemia por coronavirus. Según informaron, ya cerró casi el 30 por ciento de los jardines y los que puedan volver a trabajar tendrán que rearmarse.

“La idea del reclamo es poder volver a trabajar. En San Juan se han reanudado muchas actividades, los papás han vuelto a trabajar y a ellos les surge la necesidad de que vuelvan los jardines maternales, así como nosotros tenemos la necesidad de trabajar”, destacó Bárbara Caturla, miembro de la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia (Ajampi) en la provincia, quien participó de la manifestación en caravana de autos que se movilizó desde la plaza 25 de Mayo hasta Casa de Gobierno.

Y agregó que “en la asociación estamos reunidos 25 jardines maternales y de ellos ya cerraron definitivamente 6. Hay otros casos, como el mío, en que hemos tenido que dejar de alquilar el edificio en el que trabajábamos y cuando vuelva la actividad tendremos que alquilar algún espacio nuevo”.

A la vez explicó: “Hay que tener en cuenta que llevamos meses sin trabajar y, por más que quienes nos alquilan nos digan que podemos pagar en cuotas, no podemos seguir tomando deuda a futuro porque no vamos a poder hacer frente a todo. Sabemos también que la matrícula con la que vamos a volver va a ser mucho más reducida. Porque vamos a trabajar con grupos pequeños para poder tomar las medidas de prevención necesarias que están estipuladas en el protocolo que hemos ido armando durante la cuarentena. No hemos dejado un solo momento de informarnos, capacitarnos, queremos volver a trabajar tomando todos los recaudos necesarios”.

Cabe recordar que hace un par de semanas, dueños de los jardines maternales habían presentado ante las autoridades de Gobierno su protocolo para regresar a la actividad. Entre las medidas estipuladas se cuentan detalles como mantener la distancia mínima de 2 metros entre las personas; no dar la mano, abrazar o besar a otras personas; no compartir vajilla y utensilios; y evitar reuniones de padres en espacios cerrados del establecimiento. Además del uso permanente de tapabocas y la higiene constante de manos y superficies.