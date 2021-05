Javier Zárate fue un reconocido futbolista sanjuanino con un importante paso por Árbol Verde. En 2011, un gravísimo accidente en su moto lo dejó parapléjico. "Estuve dos meses en terapia intensiva, me pinché la médula espinal, perdí un riñón e incluso estuve 40 segundos muerto en el quirófano. Fue muy duro, pero eso es lo que me dio fuerza para seguir y para tomar este camino de intentar darle un mejor futuro a los chicos que más lo necesitan a través del deporte y del merendero", dijo 'Ñoño', como todos lo conocen, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El duro momento que le tocó atravesar a Javier no le hizo bajar los brazos, incluso luego de recuperarse redobló su apuesta de vida y desde hace tres años ayuda a los chicos del Barrio Valle Grande de Rawson a través la escuelita de fútbol "Bichitos Verdes", el merendero móvil "Gotas de Esperanza" y una olla popular.

Solidario como pocos, ahora necesita la ayuda de todos. Es que se le rompió la silla de ruedas en la que se moviliza y no tiene dinero para poder comprar otra. "Estoy esperando, sé que está complicado por la situación, que es muy difícil. En Desarrollo Humano están con el tema del covid. No soy pretencioso, pero necesito una silla como la se me rompió. Hace 8 año la recibí en el Ministerio. Es fundamental para quien tiene una patología como la mía que es una lesión medular. Se complica, es cara la silla, está costando unos 100 mil y la traen de Buenos Aires. Es lo que más anhelo, es con lo que me manejo, me quita las salidas a la escuelita, el merendero, la olla popular", dijo angustiado.

Se trata de una silla rueda Jery de autopropulsión. Quien desee colaborar puede hacerlo con un depósito al Cbu0110474930047435786665BancoNacion, a nombres de María Eugenia Palacios, su esposa.