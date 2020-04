Preocupada, así se la vio a la jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, durante la conferencia que ofreció durante la mañana de este viernes para actualizar la situación del avance del coronavirus en San Juan. La especialista sostuvo que, la aglomeración de personas en las puertas y veredas de los bancos que se da este viernes es “un retroceso”, en materia de prevención contra la enfermedad.

“Pienso que esto es un retroceso. Tanto esfuerzo que hemos estado haciendo todos, la gente y nosotros desde Salud Pública, pidiendo a las personas que cumplan la cuarentena, el aislamiento, para que suceda esto. Sobre todo, sabiendo que en el país ya tenemos gran circulación viral y sabiendo también, que puede haber muchos casos asintomáticos. Y principalmente porque quienes se reunieron en las filas de los bancos fueron principalmente nuestros abuelos, que es la población que más queremos cuidar, que son los que están más expuestos”, reflexionó Jofré.

Y pidió: “Sabemos que la gente tiene que cobrar y que hay muchas personas mayores que no tienen quién les vaya a hacer el trámite. Pero, si tienen que ir, pedimos que al menos se mantenga el distanciamiento social, que se ordene, que se respete la distancia de por lo menos un metro durante las horas que tengan que estar ahí. Porque esto tampoco se está haciendo”.

A la vez, señaló que su mayor preocupación radica en que “en una primera instancia, el primer flujo de personas que llegaron del exterior no cumplieron el aislamiento obligatorio. No sabemos si fueron asintomáticas o no, por eso también se amplió la definición de caso. Tenemos una cola de 100 personas una al lado de otra y eso puede favorecer la propagación del virus, porque no sabemos si alguien que esté ahí puede ser portador. No hay otra medida, no hay algo mágico, el distanciamiento social en este momento de la curva es una de las mejores medidas que podemos tomar y tener en cuenta”.

Para terminar, aseguró que actualmente esta medida no sólo se recomienda por el coronavirus, sino por todas las afecciones respiratorias. “Nosotros sabemos ya que en esta época del otoño comenzamos a tener circulación del virus respiratorio, estos conglomerados sirven también para transmitir otras enfermedades, más allá del coronavirus”, señaló.

Cabe destacar que en la mañana de este viernes, los bancos abrieron por primera vez desde el 20 de marzo, para que pudieran cobrar los jubilados, pensionados y adjudicatarios de la Asignación Universal por Hijo que no tengan tarjeta de débito.

En ese contexto, en plena cuarentena, se advirtió desde la madrugada filas de personas que abarcaron cuadras enteras esperando la apertura de las entidades bancarias y poder ingresar a ellas. En prácticamente ninguno de los casos se cumplió con el distanciamiento mínimo de un metro recomendado para evitar la transmisión del Covid-19.