En la mañana de este viernes, la jefa de Epidemiología de la provincia, Mónica Jofré, se refirió a la polémica que comenzó ayer luego de conocerse que la vacuna rusa contra el coronavirus que llegará a Argentina no estaba autorizada para mayores de 60 años. "Me sentí decepcionada", aseguró la funcionaria sanjuanina.

"Me sentí decepcionada yo también. A todos nos ha asombrado, nos ha dado bronca, impotencia, y hay que ver qué pasa de aquí en más", confió la especialista en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, dónde fue invitada como "personaje del año" para el cierre del ciclo.

Y agregó: "Todos sabemos que hay grupos antivacuna. Pero por otro lado veníamos trabajando mucho con eso de desmitificar lo que se hablaba, para que la gente confíe y entienda cómo se crea, cómo se elabora la vacuna, que entiendan que no enferma sino que proteje. Entonces, esto causa impotencia porque uno no quiere dar marcha atrás. No hay tiempo. Va a haber que trabajar mucho y lograr que la gente tenga credibilidad".

Poniéndose en el lugar de la gente, se animó a contar además que, a su mamá, quien es mayor de 60 años y persona de riesgo "ahora no le pondría la vacuna, la verdad que no".

"Hay que esperar toda la papelería que están esperando la ANMAT y la doctora Carla Vizzotti, mientras tanto avanzaremos en la vacunación a los otros grupos. Porque no está aprobada, finalizada la fase tres que es con ese grupo etario. Si la aprueban sí, confío, quiero confiar en la ciencia, en los laboratorios".

Al referirse a todas las vacunas creadas contra el Covid, detalló: "Para estas nuevas vacunas se han creado nuevas plataformas, que permiten que el proceso de elaboración sea más rápido. Ahora la base ya está, eso sumado al marco de esta pandemia y la emergencia hace que los procesos sean más rápido. Pienso que esas son las dudas de la gente, que rondan en torno a que se han creado en el tiempo suficiente. Pero existen tres entes reguladores a nivel internacional y nacional que van a definir si se puede usar o no. Tenemos que confiar".