Cuando marzo ya transitó la mitad de sus días y mientras se habla de una posible segunda ola de coronavirus en Argentina, como ya lo vivió gran parte del mundo, Mónica Jofré, titular de Epidemiología de la provincia, destacó las ventajas que tiene el país para enfrentar esa situación adversa pero también dijo que no hay relajarse y continuar con los cuidados.

En diálogo con Radio Sarmiento, la especialista analizó la situación de Covid-19 y dijo sostuvo que en San Juan "estamos viendo variables en la cantidad de casos, ya que tenemos 20, 60 o de repente 30 contagios diarios. Hemos intensificado la vigilancia epidemiológica y hay que estar atentos por la movilidad que hay con el regreso de las clases, porque a muchos chicos los llevan sus padres pero otros se movilizan en colectivo"

En el mismo sentido y al referirse a una posible ola, Jofré explicó que "es probable que en San Juan y en Argentina vamos a tener un aumento de casos, que aún no puedo decir cuántos serán. El año pasado las estadísticas que se dieron no se concretaron, pero igual debemos tener todos los indicaros y llevar adelante los opertivos para controlar cuando haya un brote, pero si no hay acciones, los contagios van aumentar".

Además, explicó que "una de las ventajas de Argentina es que ya tenemos una población vacunada, pero por otro lado hay que intensificar la vigilancia de ingreso al país. Siempre tratamos con Nación los temas de transportistas y gente que viene desde el exterior, que hoy por hoy eben ingresar con PCR negativo".

Al ser consultada por una fecha en que puede llegar la posble segunda ola, Jofré dijo que "no hay certezas, pero si llega a ser cuando haga más frío, va a registrarse un aumento de casos debido a que también comienzan a circular otras enfermedades respiratorias".

Por último, se refirió a la vacunación en la provincia. "Tenemos stock de vacunas y estamos esperando el segundo componente para abuelos de 80, "Si bien la vacunación es fectiva y una herramienta más, los cuidados tienen que seguir aplicándose. Muchos creen que la vacuna es mágica y que una persona ya no se pude contagiar", finalizó.