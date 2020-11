En diálogo con el programa A todo o Nada de Radio Sarmiento, el candidato a Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Jorge Cocinero Raed, explicó que la Licenciada Mónica Coca, también candidata a ocupar el cargo en el rectorado está de acuerdo con iniciar el proceso eleccionario en la Universidad.

El arquitecto destacó que el proyecto presentado ante el Consejo Superior de la UNSJ busca que se inicie el proceso eleccionario y se trate el tema antes de que finalice el año.

"Con Mónica me une una relación afectiva y profesional muy grande, hemos tenido diálogo con ella hasta días antes que ella enfermara. Tratamos temas importantes. Ella estaba de acuerdo con que se iniciara el proceso eleccionario, ella quería que las elecciones fueran en noviembre", indicó Cocinero. Y continuó: "Lo que le toca atravesar es un hecho fortuito y merece el mayor de los respetos, le podría haber tocado a cualquiera. Creo que si el Consejo no trata el tema antes de fin de año, esto pasará recién al 15 de marzo y en ese caso las elecciones no se van a poder realizar ni en marzo, ni en abril ni en mayo ni junio".

Sobre la posición del actual Rector, Oscar Nasisi, Cocinero destacó que la ocupación de cargos actualmente en la casa de altos estudios está amparado por la legalidad, pero exigen legitimidad. "La legitimidad la dan los votos, nosotros somos responsables de mantener y defender la democracia. La Universidad tiene una responsabilidad democrática y de autonomía. Hay que buscar la transición y no se trató este tema todavía", explicó.

Sobre el conflicto que existió entre la UNSJ y el gobierno local por las proyecciones realizadas por un investigador de la Univerisidad, Jorge Cocinero estableció una clara postura de apoyo a los profesionales que integran la casa de altos estudios. "Mi posición es completa solidaridad con todos y cada uno de los investigadores de la Universidad. La autonomía en aquellos que investigan debe tener siempre el apoyo incondicional de las autoridades. En mi caso, como candidato, esta posición es la única que implica encontrarse con la ciencia, con la creación y la generación de conocimiento, que son los pilares fundamentales en relación a la transmisión de conocimiento", puntualizó Cocinero.