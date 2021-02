El proyecto Ecomundus, del equipo argentino The Mars Society, fue seleccionado entre más de 3.600 participantes y 540 presentaciones de todo el mundo. Hace unos días se dio a conocer que el equipo mendocino “Zonda Incorporated” resultó uno de los ganadores de la hackatón internacional NASA Space Apps Challenge, organizada en varios puntos del país por The Mars Society Argentina que es parte de la Fundación Mendoza Crear.

Los miembros del equipo ganador son Gabriel Caballero y Nicolás Paganini de Mendoza; Pablo Mayobre de Chubut; Micaela Notti de Córdoba y Gabriel Yudewitz, de San Juan. También forman parte del proyecto Corina Manchado y Josefina Pérez, ambas de Mendoza.

Act in Space es un concurso bianual e internacional de innovación que organiza la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia. Este evento inspira a jóvenes de todo el mundo a enfrentar desafíos basados en tecnologías, datos, patentes e infraestructuras espaciales para lanzar empresas emergentes en todas las áreas de nuestra vida diaria.

“Siempre tuve cierta pasión por el espacio, y una gran influencia en mí vida fue el libro Cosmos, de Carl Sagan. En un futuro quisiera encontrar relaciones entre la biología y el universo, el origen de la vida, la vida en otros planetas, las condiciones de organismos extremos, entre otros”, afirmó el científico sanjuanino.

Al respecto, de cómo comenzó su participación en el concurso, Gabriel Yudewitz dijo: “La primera vez que me mandaron información del Hackaton ActinSpace fue por mail. Lo recibí del astrónomo investigador del ICATE - CONICET, Carlos Saffe, esto fue en septiembre de 2020. Luego con the Mars Society Argentina lo vimos por otros medios, y decidimos participar, ya que siempre estamos organizando el Hackaton NASA Space Apps Challenge, esta vez podíamos participar algunos miembros de otro Hackaton”.

“Para mí es parte del camino que quiero transitar. Nunca me imaginé llegar hasta tan lejos, estar frente a un jurado seleccionado de Europa, miembros de la Agencia Espacial Europea. Literalmente es salir de mí zona de confort y explorar un poco más del lado espacial. Una alegría enorme. Y The Mars Society Argentina es eso, en una agrupación que me dio el impulso y las herramientas para poder explorar el ámbito espacial y poder tener un espacio de divulgación para comunicarme al mundo prácticamente y seguir aprendiendo”, destacó el sanjuanino.

Gabriel es estudiante de 5to año de la Licenciatura en Biología de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente tiene un vivero como un trabajo simple, un vivero de plantas autóctonas que se llama clorofila Natural, cuyo objetivo es que la gente conozca más sobre las plantas nativas y autóctonas y que las implemente en sus jardines. Entre todas las ramas de la biología, manifiesta que se quiere desempeñar en la Astrobiología.

¿Qué es Ecomundus?

Ecomundus es una aplicación educativa que ayuda a niños y niñas a comprender la diversidad y complejidad del entorno que nos rodea y a entender cómo protegerlo. Utiliza imágenes satelitales para generar mapas didácticos que representan distintos aspectos naturales del mundo, como el estado de los bosques y desiertos, la composición del aire que respiramos, la cantidad de agua dulce en regiones determinadas, la ubicación de zonas nevadas y zonas recientemente incendiadas, entre otros.

La aplicación también cuenta con cuestionarios para verificar el correcto aprendizaje de los temas y una sección con desafíos que anima a los más chicos a realizar acciones amigables con el medioambiente como apagar las luces cuando no se necesitan, separar los residuos, construir un huerto y muchos más.

En 2020, Argentina fue por primera vez parte en este evento internacional gracias a la organización local por parte del Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata junto a la empresa Zielteck. En total se presentaron 24 equipos de distintos puntos del país y expusieron sus proyectos frente a un jurado compuesto por expertos de CONAE, INVAP, IBM, Satellogic, VENG, Cruz Roja, Vida Silvestre y CNEA.

Luego de resultar victorioso en la instancia nacional, The Mars Society avanzó a la fase internacional para representar a Argentina frente a los otros 40 países participantes. El jurado de esta fase estuvo compuesto por profesionales de la ESA y de otras instituciones europeas relacionadas a la tecnología espacial. Fue en este punto cuando el equipo argentino logró quedarse entre los seis mejores del mundo demostrando el enorme potencial y competitividad de nuestro país.

Gracias a este triunfo, The Mars Society cuenta con el apoyo y asistencia de la Agencia Espacial Europea para concluir el desarrollo de la aplicación, que pronto estará disponible para smartphones y computadoras.

Sobre el evento

El Act in Space es un concurso bianual e internacional de innovación, organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia. Diseñado para estudiantes, pero abierto a todos, el concurso tiene como objetivo fomentar el espíritu empresarial y la creación de empresas emergentes y promover el uso de tecnologías espaciales y datos adquiridos en el espacio para cambiar la vida de los ciudadanos, impulsar el empleo y proteger nuestro planeta.

Acerca de The Mars Society Argentina

The Mars Society Argentina (TMSA) es una organización sin fines de lucro parte de la Fundación Mendoza Crear. Su misión es contribuir al desarrollo de investigaciones y tecnologías relacionadas a la exploración del planeta Marte, divulgar conocimiento e información científica, promover el desarrollo del sector espacial argentino y construir cultura aeroespacial.

TMSA fue fundada en el año 2018 como capítulo oficial en Argentina de la ONG internacional The Mars Society (TMS) de Estados Unidos, dedicada a la exploración y estudio de las posibilidades de establecimiento del ser humano en Marte.

Desde 2018, TMSA organiza NASA Space Apps Challenge, declarado de interés cultural, y participa en diversos congresos relacionados al sector espacial.