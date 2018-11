"Quien no ha sufrido violencia de género no sabe lo aterrador que es tomarse un colectivo sola. Mi ex me golpeaba, me insultaba, me provocó una hernia a ocho días de tener una cesárea, hubo violaciones, ahorcamiento, violencia psicológica, me atropelló con el auto". Así, de esta manera, Gabriela (43) comienza a contar su drama.

La mujer estuvo casada 12 años con Mario (45) y juntos tuvieron tres hijos, uno de los cuales falleció luego de un parto prematuro. Luego llegó el divorcio. "Hace dos años la situación se volvió insostenible cada vez que venía a buscar a los chicos. Fui a la Justicia, presenté pruebas y testigos. Por violencia de género y de familia, la doctora María Estela Tejada, del Primer Juzgado de Familia, le dio una orden de restricción perimetral de 1000 metros hacia mí y los chicos, aunque luego pudo volver a ver a los niños.

Sin embargo, la mujer teme por su vida. Es que la jueza le otorgó al sujeto un permiso excepcional para que esta noche asista a un acto escolar de sus hijos. El tema es que Gabriela es docente en ese establecimiento capitalino, y tiene la obligación de ir, por lo que podría producirse un peligroso encuentro.

"Mis hijos van al colegio donde yo trabajo. Hoy hay una muestra didáctica, un evento muy importante, yo soy maestra ahí y es mi obligación asistir. Quién me ampara a mí. Si obtuve una perimetral de 1000 metros por algo es. Su intención no es ver el acto, jamás fue a un acto, lo que él quiere es hacer lío para que yo pierda el trabajo. Si este señor va con un arma ¿qué hago yo?", se preguntó.

Con la voz temblorosa, la mujer cuenta dice que los chicos, de 8 y 15 años, están bajo tratamiento psicológico y que también fueron víctimas de su padre. "Hice muchas denuncias en la Comisaría de la Mujer, pero nunca fue detenido", aseguró a DIARIO DE CUYO.

A través de un escrito, la jueza Tejada autorizó a Mario a asistir al colegio por tratarse de un horario "que no afecta las actividades diarias" de la víctima y para salvaguardar la tranquilidad de los chicos, aunque ordenando a los progenitores el mutuo acercamiento.