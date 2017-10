Siempre le interesaron los concursos de belleza, cada tanto despunta el vicio de modelar y ser parte de sesiones fotográficas. Es sí, su principal objetivo a sus 18 años dice que es estudiar. En pocas palabras, así se describió Julieta Yañez, la reciente Reina de Rivadavia, quien en un tono de voz suave contó a DIARIO DE CUYO cómo es su vida.

En su familia, es la del medio. Tiene un hermano de 22 y otro de 16, además de un medio hermano de 10 años por parte de su padre. Reconoció que en el colegio era "medio medio" pero que en la facultad se puso las pilas. "Estaba convencida que iba a estudiar abogacía y en un test vocacional me salió psicología, y la verdad que me apasiona", dijo Julieta, que cursa el primer año de la carrera en la Universidad Católica de Cuyo.

No tiene novio y tampoco es fanática de ningún club, "argentina, solamente", dijo. "Antes era más salidora, pero desde que empécé la facultad dejé de salir. Me dedico mucho al estudio, a mis amigos de una comunidad", contó con respecto a su vida social. Le gusta hacer deportes, como crossfit, yoga y también salir a andar en bicileta.

¿Por qué se presentó? "Mi familia me instó para que me presente, me gusta la Fiesta del Sol y es una linda oportunidad para nutrirme de experiencias nuevas", contó Julieta. "¿Si compito para ganar? No, participo para sumar expriencias", sentenció.