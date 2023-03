La cita era a las 15 y los chicos no sólo llegaron con puntualidad, sino que de inmediato invadieron la pista para practicar las piruetas en busca de la perfección. Fueron los competidores de las disciplinas Roller, Quad-skate, BMX y Skateboarding que ayer participaron de la primera edición de Capital Extrema y que, desde el minuto cero, dieron rienda suelta a la adrenalina. Este evento fue organizado por el municipio de la Capital para fomentar la práctica de estos deportes.



Ni bien arribaron al skatepark, los chicos comenzaron a practicar su rutina, brindando un gran espectáculo que conquistó el entusiasmo de todos los presentes y que fue un adelanto de lo que cada uno mostraría posteriormente en competencia.

En acción. Los practicantes de BMX deleitaron a todos los presentes con sus piruetas durante la previa de la competencia.



Los practicantes de todas las disciplinas invadieron la pista para entrar en calor y, a pesar de la cantidad, cada uno pudo practicar con total libertad y sin interponerse en el camino de los demás. Inclusive las chicas comenzaron a mostrar su destreza desde el comienzo, recibiendo la ovación del público y de sus propios contrincantes.



Con el objetivo de dejar lo mejor en la pista durante la competencia, los chicos ensayaron una y otra vez los trucos preparados en cada disciplina. Más de uno terminó rodando sobre el piso. Ninguno se lamentó por el dolor que le provocó la caída, pero sí por no haber podido terminar la pirueta con éxito. De todos modos, esto no los detuvo. Tras unos minutos de descanso para reponer la energía y concentración, volvieron al ruedo.

Apasionados. Los skaters demostraron su destreza tanto en las rampas como en los demás elementos instalados en la pista.



Se acercó el momento de comenzar con la primera competencia y los organizadores del Capital Extrema tuvieron que pedirles a los chicos que despejaran la pista. Sólo debían quedarse los practicantes de Roller y Quad-skate que serían los primeros en demostrar su destreza ante el jurado. Pero, pese al pedido, los skaters siguieron practicando dentro del skatepark para "aceitar" bien sus rutinas. Ante este entusiasmo, los organizadores les improvisaron un circuito con rampas y barras al costado de la pista para que continuaran con el entrenamiento. En tanto que los competidores de BMX continuaron ensayando en la calle.

Preparativos. Los competidores de BMX revisaron el estado de sus bicicletas antes de que largara la competencia.



Arrancó la competencia y el skatepark se colmó de gritos de aliento y aplausos para los primeros en salir a la pista. Cada uno tuvo 45 segundos para hacer su circuito ante el jurado que evaluaría no sólo la efectividad de los trucos, sino también su prolijidad y estilo, como el uso de la pista.



La primera edición de Capital Extrema contó, además, con una feria con diferentes stand con venta de remeras, gorras y demás accesorios para la práctica de las diferentes disciplinas de estos deportes urbanos. A esto se sumaron los food trucks para completar la fiesta.

Estreno. El skatepark de Capital mostró una imagen renovada tras los trabajos de refacción que le hicieron para la competencia.

> PROTAGONISTAS

Martina Farías - 16 años

"Para mí la práctica de skate es mucho más que un deporte, es una lección de vida. Con este deporte aprendés a soportar el dolor, a levantarte cada vez que te caés y a superar todos los obstáculos y los miedos. También te permite volar, literalmente hablando".

Bautista Paredes - 15 años

"Recién el año pasado comencé de lleno a practicar BMX porque pude convencer a mis padres que me dejaran hacerlo. La bici la tengo desde 2017, pero sólo la usaba para pedalear. Ahora ya hasta vuelo con ella y, hasta ahora, no he sufrido ninguna lesión, por suerte".

Sharon Janavel - 26 años

"Tras ver un video de Tiktok conocí el Quad-skate y que se puede practicar con patines de 4 ruedas. Tenía los patines de cuando hacía patinaje artístico, así que me animé a probar suerte. Hace un año que lo practico y lo hago más que nada para que la gente lo conozca".