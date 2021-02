Luego de un 2020 en el que sólo pudieron trabajar poco más de dos meses (enero, febrero y quizás algo de marzo) por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, los agencieros sanjuaninos y de todo el mundo creyeron que el 2021 podía llegar a ser diferente, pero nada de eso ocurrió y la situación del sector sigue siendo por demás compleja.

Ariel Giménez, titular de la Cámara de Turismo de la provincia, realizó una comparación de la actualidad con el mismo periodo del año anterior y las cifras fueron escalofriantes. En declaraciones radiales, el agenciero sostuvo que “a principios de enero, en época normal, llevábamos entre 25 y 30 colectivos por semana a diferentes destinos turísticos del país, pero en esta oportunidad fue muy diferente”.

En el mismo sentido, Giménez explicó que esta temporada, para poder trabajar, aquellos que hacen salidas grupales a la costa, tuvieron que realizar alianzas estratégicas cuando antes eran competidores, pero todo fue por seguir en el mercado.

“Nos unimos entre unos 4 agencieros y decidimos probar. La primera semana de enero, llevamos 19 pasajeros, es decir, ni un colectivo lleno cuando antes llevábamos 30 a los diferentes lugares. La segunda semana llevamos 17 personas y, la tercera, que podía llegar a ser mejor, no lo fue por la incertidumbre de que no hay vacuna contra el coronavirus, la indecisión del Gobierno sobre si cerraba o no y otras cuestiones”, manifestó.

A continuación, Giménez sostuvo que “después mejoraron las ventas y llegamos a mover aunque sea un colectivo por semana, pero de todas maneras la caída de las compras de viajes a otros puntos del país, con respecto al año anterior, fue tremenda, de un 95%. Y en el turismo internacional, la baja en pasajes fue casi del 100%, ya que sólo algunas personas que tenían viajes pendientes se animaron a hacerlo”.

El titular de la Cámara finalizó diciendo que “el turista sanjuanino optó por quedarse en San Juan y por suerte el turismo interno, para los que lo hicieron, funcionó muy bien porque estuvo todo ocupado”.