Un logro. Dilan Bravo tiene 8 años y fue junto a su mamá a votar a la escuela Castelli, en La Bebida. No lo dejaron pasar al cuarto oscuro, pero pudo ayudar a dejar el voto en la urna.



Camila Álvarez tiene 10 años, llegó junto a su mamá a la escuela Mosconi, en Rivadavia, para ver cómo es una elección. Juan Cruz Bustelo, de 7 años, fue junto a sus tíos porque lo intrigaba saber si el cuarto oscuro tenía luces o no. Al igual que ellos, muchos niños más fueron protagonistas de las elecciones Generales y dijeron que la curiosidad por los comicios es lo que los motivó a ser los compañeros de lujo de los adultos que debieron votar.



Si bien la mayoría no sabía qué se elegía en estas elecciones y casi todos dijeron que no les gusta ir a la escuela durante la semana, todos estuvieron dispuestos a levantarse temprano un día domingo, para poder visitar los establecimientos educativos en donde se votaba. "En las PASO fue a votar con el papá y la dejaron entrar al cuarto oscuro. Ahora quiso volver porque le pareció fascinante", dijo Laura Figueroa, que llegó a votar junto a su hija de 8 años. Otros papás comentaron que los chicos se sintieron atraídos por la curiosidad. Y si bien muchos se quedaron con las ganas de entrar al cuarto oscuro, porque los presidentes de mesa no los autorizaron, hubo otros que se dieron el gusto de hasta contar la cantidad de listas que se presentaron en las elecciones. "No me dejaron pasar a votar con mi papá, pero cuando abrieron la puerta pude ver que el cuarto no es oscuro como dicen", dijo Exequiel López, que vive en el Lote 3 de La Bebida y que fue junto a sus papás y sus dos hermanos. "Yo sé que se vota por Gobernador, pero no sé por qué más", dijo Luciano Rodríguez, de 12 años y comentó que en clase le contaron sobre las elecciones y que eso lo llevó a querer acompañar a su mamá, mientras que Ricardo Rodríguez, de 10 años, dijo que estaba enojado porque no lo dejaron pasar al cuarto oscuro. "Yo vine porque nunca acompañé a mi mamá y quería saber cómo era todo, pero me dijeron que debía esperar en la puerta", agregó y esbozó una sonrisa cuando lo autorizaron a que metiera el voto a la urna junto a su mamá.

Protagonistas

MORENA POBLETE

10 años

"Escuché en la radio que hablaban de las elecciones y me levanté temprano para acompañar a mi mamá. No sé qué se elige, pero quiero ver si me dejan pasar al cuarto oscuro para ver cómo es todo".

KEILA SILVA

6 años

"Tenía ganas de venir con mi mamá para saber qué son los votos y las urnas. No me dejaron entrar al aula con mi mamá, pero me contó que las ventanas estaban tapadas con papel para que nadie vea".

Las movilizaciones

Un clásico de todas las elecciones son las movilizaciones de votantes en colectivos, transportes escolares y hasta en remises, por parte de los partidos políticos. Esta vez, hubo escuelas en las que los transportes contratados para este servicio coparon los ingresos y llevaron y trajeron a votantes durante todo el día.

Café con leche, lo más elegido

En todas las escuelas hubo puestos para que los fiscales o presidentes de mesa pudieran desayunar algo calentito. Según las personas que sirvieron estos desayunos, el café con leche fue una de las opciones más elegidas, casi siempre acompañado de tortitas. Además, hubo otros que quisieron té o café solo.

Mucho control policial

Para que las elecciones se desarrollaran con seguridad, la Policía de San Juan envió efectivos a todas las escuelas. Desde esta fuerza dijeron que en estos comicios, debido a que son provinciales, custodian ellos y no el Ejército, como en otras oportunidades. Los policías sólo hicieron recorridas, por la tranquilidad.



Una esquina para consultar

En la esquina de República del Líbano y Lemos, en Rawson, hubo un puesto para que la gente consultara los padrones. Julián Cabaña y Verónica Guevara se instalaron en esa esquina a las 9 de la mañana y a pesar del frío, dijeron que estaban felices por colaborar de esta manera.



Escuelas pintadas con los colores patrios

Durante las elecciones las escuelas se lucieron con los colores patrios. Enormes escarapelas de papel crepé, palomitas blancas y celestes e imágenes alusivas a la Revolución de Mayo fueron algunos de los elementos que decoraron los establecimientos educativos, y que al parecer quedaron colgados luego del 25 de Mayo.



Información en una pizarra

En la escuela Sarmiento, de Rawson, los fiscales generales decidieron hacer una cartelera de información para que la gente pudiera saber en qué mesa le correspondía votar. Para eso usaron una enorme pizarra blanca que había en la escuela. La gente aplaudió el método utilizado para orientar a los votantes.