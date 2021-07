Las primeras frases de Tadeo Berenguer como rector electo de la Universidad Nacional de San Juan tuvieron una dedicatoria especial. Fue a Mónica Coca, quien falleció el año pasado por coronavirus, la vicerrectora de la UNSJ que ya se había psotulado como candidata a rectora con Berenguer completando la fórmula.

"A Mónica, que inició esto y nos puso en este camino", resaltó en el bunker de la Facultad de Ingeniería durante el primer contacto con el periodismo, después que le llamara el otro candidato, Jorge Cocinero, para felicitarlo.

"Todos hemos aportado para este triunfo para la unvierisdad, que ha costado tanto tiempo y tantos dolores. Hemos llorado y recordado a nuestra querida Mónica. Nuestro compromiso con toda la comunidad", aseveró el rector electo, que remató: "Agradecemos que elijan a nuestro proyecto como el mas adecuado para salir adelante de esta situación que atraviesa al UNiversidad".

La palabra de Cocinero

Apenas se conocieron los primeros datos oficiales que a la postre marcaría la tendencia irreversible, el arquitecto Jorge Cocinero marcó el teléfono celular de su contrincante Tadeo Berenguer y lo felicitó por ser el nuevo rector electo de la UNSJ.

“Hay que respetar la voluntad de toda la comunidad universitaria”, fueron las primeras palabras de Cocinero, al frente del espacio Universidad Activa.

Y agregó, “la universidad merece lo mejor, seguiremos trabajando, acá se gana o se pierde, es un acto democrático, hemos defendido los intereses de la Universidad”.

No ocultó su emoción, los ojos rojos y algunas lágrimas marcaron que la decisión de la mayoría de la comunidad universitaria no estaba a tono con lo que pretendía, pero no se resignó “Universidad Activa seguirá haciéndose escuchar en los distintos lugares donde tenemos representación”.