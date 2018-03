El miércoles pasado en la tarde, Renzo Ramírez Rodríguez (31) discutió con su jefe y fue echado del trabajo. Desde ahí que el muchacho no volvió a su casa en la Villa Rodríguez Pinto, en Rivadavia. Una prima dice que lo vio el sábado en la Terminal pero que cuando buscó acercarse, aceleró su paso y no pudieron hablar.

Alejandra, una de las hermanas de Renzo, contó este lunes a DIARIO DE CUYO que lo han buscado "por todas partes" y que "hemos salido a la noche, hemos ido a lugares donde podría estar, y nada".

Renzo tiene dos hijos, es separado y tiene 7 hermanos. Atravesaba un periodo de "un poco depresivo", reconoció la hermana. "A veces pensamos lo peor y en otros momentos nos resurge la esperanza. Queremos que se comunique, que diga que está bien".

La familia cree que no puede ir muy lejos en virtud que no tenía mucha plata, "para él es día trabajado y día pagado, no se cuanta plata tenía en la billetera, pero no es para estar muchos días".