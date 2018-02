Imagen ilustrativa.



Un padre sanjuanino manifestó que está desesperado. Él tiene la tenencia de su hijo de 5 años, a quien la madre ve a través del régimen de visita. Después de que el nene le contara detalles que lo hicieron sospechar sobre un posible abuso sexual por parte del novio de la mujer hizo la denuncia. Ella se lo llevó, como estaba pautado, y no volvió a dárselo.

“Yo tengo la tenencia desde 2016 porque el niño, que estaba con la madre, sufría violencia física, llegaba a mi casa sucio y en mal estado. Desde ese momento, yo traté de mantener un buen vínculo con la madre, para no tener problemas. Hasta que, hace unas semanas, el nene me contó que le había visto los genitales al novio de la madre”, comentó el hombre de apellido Muñoz (se reserva el nombre completo para cuidar la identidad del niño).

Y agregó que: “Yo hice la denuncia en el Centro Anivi, pero me dijeron que tenía que esperar. Como estaba previsto, la madre se lo llevó el pasado 30 de enero y desde ese momento no lo vi más. Lo fui a buscar muchas veces, pero no abren la puerta”.

Desesperado, el hombre se acercó al Juzgado de Menores, a las Comisarías de la zona y hasta la Central de la Policía. Como consecuencia, consiguió que la Justicia emitiera una orden de allanamiento. Pero todavía no la hacen efectiva.

“Yo estoy desesperado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo miedo de que le estén haciendo algo, los días pasan y yo sigo sin respuestas y sin ver a mi hijo. Por eso decidí hacer público el caso. Yo no quiero exponer a la madre, sólo quiero que mi hijo esté seguro”, relató Muñoz.