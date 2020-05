Catalina "Tamara" Moreno (22) se encuentra por estas horas sumergida en un estado de desesperación debido a que fue desalojada de la casa que le prestaban, en Chimbas.

La joven es madre soltera de un nene de 2 años y de una bebé de 6 meses. Ambos padecen anemia esferocítica y todos los meses tienen que hacerles controles.

Los tres desde hacía 3 meses residían en una casa que les prestaban en el Barrio San Francisco II. "Pero ayer me avisaron que hoy me tenía que ir", dijo la chica. Esta tarde tuvo que sacar todas sus cosas y cargarlas en un flete.

Por el momento afirmó que se va a ir a lo de su madre, pero establecerse en ese lugar es para ellos una complicación debido a que no cuentan con espacio para llevar una vida digna. "No hay lugar, no va a quedar otra que tirar los colchones en el piso hasta encontrar una solución", sostuvo.

Catalina dijo además que no puede trabajar porque se dedica al cuidado de sus hijos. Si alguien quiere colaborar con ella con mercadería, pañales, leche, ropa u otras cosas, llamar al 2645811347.