Precaución. Debido a la caída de ramas sobre los cables de alta tensión en el Faunístico, los directivos del lugar decidieron mantener ayer las puertas cerradas hasta limpiar el lugar y que Energía San Juan solucionara el tema del cableado.

Las consecuencias del fuerte viento no sólo se hicieron sentir durante las primeras horas de la madrugada de ayer y afectaron hasta la diversión típica de los sanjuaninos: seguir celebrando la Navidad en la pileta. Por la caída de ramas, la falta de energía y la suciedad tras el ventarrón, algunos campings se vieron obligados a cerrar sus puertas o a abrir pasado el mediodía. Otros paseos también se vieron afectados y decidieron cerrar.



La típica diversión de disfrutar el 25 de diciembre con la familia en algún camping o balneario se complicó a raíz del viento. En horas tempranas, Ariel Luna, de la Comisión Directiva y encargado del Camping de la Mutual del Personal Judicial de San Juan, en Chimbas, envió un comunicado a los socios a través de las redes sociales para comunicarles que el lugar permanecerá cerrado al menos hasta mañana. "No sólo se cayeron ramas por todos lados, lo que más nos afectó fue el corte de electricidad. La luz se cortó a las 23 y hasta ahora (mediodía de ayer) aún no contamos con el servicio. Desde temprano está el personal limpiando el lugar, pero no podemos desagotar las piletas para limpiarlas por falta de electricidad. Por este motivo también tuvimos que tirar los sánguches y demás alimentos que compramos para vender en la proveeduría. Esto es una gran pérdida económica porque tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero vienen alrededor de 1.500 personas", dijo Luna.

Prohibición. Por las caídas de árboles y ramas en el Parque de Mayo está prohibido el ingreso vehicular al paseo hasta el mediodía de hoy.

Cerrado. El Camping de la Mutual del Poder Judicial tuvo que cerrar sus puertas ayer por la caída de ramas y la falta de electricidad.

Otro de los campings que permaneció cerrado fue el de Villa Observatorio, en Chimbas, recientemente inaugurado. El principal motivo fue la falta de electricidad y la imposibilidad de vaciar la pileta para limpiarla. A esto se sumó también una importante cantidad de ramas caídas. Desde el Municipio informaron que el camping recién reabrirá sus puertas mañana.



El Faunístico fue otro de los paseos que ayer debió cerrar por una cuestión de seguridad principalmente. Es que un árbol cayó sobre un cable de alta tensión, cortándolo y se desconocía la peligrosidad.



Además, hubo campings y balnearios que lograron abrir sus puertas ayer, pero mucho más tarde de los acostumbrado. Uno de ellos es el Camping Las Moras, en Albardón, donde abrieron pasado el mediodía. "Desde las 5 estamos trabajando para limpiar todo y renovar el agua de las piletas", dijo Fernando Fuentes, encargado del lugar.



Lo mismo ocurrió en el balneario Las Viñas, en Santa Lucía, en donde recién al mediodía se abrieron las puertas, tras limpiar las instalaciones.



En tanto que por la caída de árboles y ramas en el Parque de Mayo se impidió el ingreso vehicular al paseo, medida que se extenderá hasta el mediodía de hoy, cuando haya concluido la limpieza.

Durante la noche y madrugada de la Navidad no se registró heridos por pirotecnia.

Algunas postales

Daños. La caída de árboles y ramas afectó a todo el Gran San Juan. En Doctor Ortega y Rivadavia, Rawson, cayó una rama.

Peligro. El viento derribó la mitad de una antena de radio en Rawson, que quedó colgando y con riesgo de caer.