Durante la jornada de ayer, la comisión directiva de la Sociedad Israelita de San Juan y la Filial DAIA recibieron a la docente a cargo los alumnos de cuatro año de la Escuela Modelo que realizaron la parodia antisemita, que terminó en escándalo nacional debido a su contenido nazi. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Leonardo Siere contó que la profesora se mostró muy conmovida y arrepentida por lo sucedido.

"Estaba muy sensible y pidió disculpas efusivamente porque ella nos manifestó que en ningún momento tuvo la intención de generar lo que generó el video. Estaba muy dolida, entendía su responsabilidad. No comprendía cómo cuando el trabajo fue presentado por un grupo de alumnos, no tuvo la dinámica suficiente de explicarles que eso es inadmisible y que de ninguna manera puede formar parte de un proceso evaluatorio como algo positivo", dijo.

Según manifestó el titular de Sociedad Israelita, la mujer "expresó su voluntad de poder colaborar en todo lo que pueda hacer en el sentido en que aparte de aprender sobre el tema, en medida de lo posible pidió sumarse a los procesos respecto a una sociedad libre de discriminación. Ella quería dar su granito de arena para aportar en ese sentido. Estaba sensiblemente dolida, permanentemente quería expresar sus disculpas y nos pedía que le transmitiéramos eso a los asociados sino también a los otros colectivos que están en contacto con nosotros. Quería aportar para reparar lo que había sucedido".

Siere resaltó que la profesora de Historia, de la que no se dio a conocer la identidad pero que presentó su renuncia al cargo, "estaba movilizada y en algunos momentos de la charla tuvo llantos muy fuertes porque expresaba que jamás sus valores le hubieran permitido llegar a ese punto".

"No entendía cómo pudo llegar a esa situación. En ningún momento ella dijo que era un tema ajeno a su responsabilidad, nunca planteó que era un malentendido, ni culpó a los chicos o a la escuela. Desde un primer momento asumió su responsabilidad en el sentido que ella jamás debió permitir que eso pasara. Pudimos apreciar un arrepentimiento muy sincero", señaló.

En una charla extensa, la docente explicó un poco la mecánica de la clase, en la que el tema principal era la Segunda Guerra Mundial. "Dijo que el video le pareció grave en ese momento, pero no con la gravedad suficiente que le vieron todos. Lo tomó como un elemento que complementaba un conjunto de actividades de investigación, previas y posteriores al video. Por eso la calificación (9) que no era para el video, sino al trabajo de los chicos. Ella tendría que haberles dicho a los chicos ‘creo que hemos trabajado mal si han entendido que se puede producir este tipo de material’", dijo Siere.

"Nosotros entendimos lo que ella nos estaba diciendo y nos comprometimos a darla por disculpada, por decirlo así. Además, entendimos que tiene una intención proactiva hacia adelante. El video se generó, la clase fue dada y lo que queda es trabajar para que no vuelva a ocurrir en ningún aula", concluyó.

El video del escándalo comenzaron a difundirse hace unos días y tuvieron un alto impacto nacional, en forma de repudio por su contenido nazi. En las imágenes se ve a un grupo de chicos actuando en escenas con claros tintes antisemitas.