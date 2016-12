Los camilleros tuvieron que pedir ayuda a los peatones que pasaron por el lugar para poder subirlo a la ambulancia. Tenían miedo de golpearlo y agravar las heridas de sus piernas. Lograron acomodarlo dentro de la movilidad y partir urgente hacia el Hospital Marcial Quiroga.



Lo asistieron con oxígeno porque el nerviosismo del momento agravó su dificultad para respirar. Esta es la angustiosa situación por la que atraviesa Jorge, un hombre de 53 años que pesa casi 300 kilos.



Lo internaron por una grave insuficiencia cardíaca y venosa que le generó infección en ambas piernas. Los médicos dijeron que por ahora el pronóstico es reservado.



Jorge no quiso hablar porque aún se agita cuando lo intenta. Pero Roberto, un amigo suyo, contó el duro momento por el que atraviesa. Lo primero que dijo fue que conoce a Jorge desde hace 3 años y que desde entonces ya ’tenía graves problemas de salud’ por la obesidad mórbida que padece.



Agregó que además vive solo y eso complica mucho más su situación. ’Hace unos 7 meses ya estuvo internado por problemas del corazón. Le dieron el alta, pero no siguió las recomendaciones médicas y volvió a enfermarse y esta vez peor’, dijo.



Roberto agregó que en el último mes Jorge estaba prácticamente todo el día en la cama por la dificultad de caminar por el dolor que le generaba la infección en ambas piernas. Dijo que sólo se levantaba para ir al baño o darle de comer a su perra, y que ya no salía de su casa ni para hacer las compras.



’Las pocas veces que lo pude ir a ver por mi trabajo, le llevé comida preparada y mercadería. Sé que tiene dos hijos mayores de edad, aunque desconozco qué relación tiene con ellos. Nunca los vi en la casa’, dijo Roberto.



Esta soledad es uno de los factores sociales que puede haber influido para que la salud de Jorge se deteriore, según Andrés Escudero, médico que tiene a cargo la atención de este paciente. Dijo que por el momento se encuentra estable, pero con pronóstico reservado.



’Mientras está internado se lo puede contener, compensar y controlar que tome la medicación y que siga un plan de alimentación estricto, pero cuando se le da el alta todo depende de él y de su entorno’, dijo Escudero.



El profesional dijo que lo primordial en esta primera etapa es mejorar la función cardíaca y evitar que la infección de las piernas avance.



’Estos no son los únicos trastornos que padece el paciente como consecuencia de la obesidad, pero son los más graves. Luego de 7 días de tratamiento de estas afecciones recién se le podrá hacer un diagnóstico global de su salud’, dijo Escudero.

La enfermedad



La obesidad es un síndrome que se caracteriza por el aumento de la masa corporal al punto que constituye un riesgo para la salud. Es un problema multifactorial, incluyendo un componente genético, aspectos metabólicos, psicológicos y sociales.

Efectos sociales



La obesidad mórbida es la forma más temible del sobrepeso pues además de disminuir la expectativa de vida causa discapacidad, minusvalía y problemas de exclusión social. También puede ser objeto de discriminación o de estigma social.





Las causas



Una de las causas de este tipo de obesidad es un consumo excesivo de calorías. También la pueden provocar el sedentarismo o falta de actividad física. Los trastornos hormonales y particularmente asociados a la tiroides también inciden.