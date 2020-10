Con 1.018 casos de coronavirus confirmados en la provincia (hasta el último parte emitido ayer) y el registro de casos en 15 de los 19 departamentos desde que el virus fue detectado por primera vez en la provincia, en San Juan no se declara aún la circulación viral. Este sábado, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, afirmó que “sigue habiendo circulación por conglomerado”, y explicó por qué.

“Hacemos constantemente el análisis de la situación, incluso con Nación. Con los casos que hay actualmente seguimos teniendo por conglomerado”, aseguró Venerando en el programa “A todo o nada”, de radio Sarmiento.

Y explicó: “Esto es porque, tenemos departamentos sin casos –en referencia a los alejados-, departamentos con un solo caso con nexo conocido y con rastrillaje negativo –como Zonda y Albardón-, y departamentos que han tenido algunos casos que ya no están activos –en este caso nombró a 9 de julio, San Martín y Sarmiento-. Como consecuencia, no podemos decir que hay circulación viral en la provincia. Sigue habiendo por conglomerado y vamos a continuar diciéndolo porque es así. Si llegara a cambiar lo vamos a decir, no hay nada que ocultar”.

En ese contexto, la Ministra pidió el aporte de todos. “Lo que tenemos que hacer es tener responsabilidad social. La vacuna se espera para el año que viene, ojalá en la primera mitad del año, pero puede que no. Tenemos que aprender a convivir con el virus responsablemente y manteniendo las medidas de prevención necesarias”.