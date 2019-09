Mucho espacio. La gente disfrutó del festejo y se mostró contenta porque hubo picnic, baile y muchas actividades más gracias a los amplios jardines que tiene el complejo de Chimbas.

A Zulema Castro, de Pocito, no le importó viajar más de 2 horas para llegar al predio chimbero junto a sus hijos. Victoria Ruarte, de Rivadavia, dijo que a pesar de que el lugar le queda "a trasmano" estuvo feliz porque pudo disfrutar del picnic mucho más cómoda. Mientras que Sebastián Otarola, de Chimbas, comentó que le pareció muy bueno el nuevo escenario del festejo del Día de la Primavera. Al igual que ellos muchas personas más dieron buenas opiniones del festejo oficial, que este año tuvo un nuevo punto de encuentro: el Costanera Complejo Ferial San Juan. Además de las buenas opiniones el público puntuó la fiesta de ayer. En promedio el festejo sacó un 7,83, según el sondeo realizado por DIARIO DE CUYO. Es decir, aprobó la prueba de fuego.



El sondeo fue anónimo, aunque muchos no tuvieron problema de identificarse. Sobre todo quienes se definieron como amantes de los festejos de la primavera y comentaron que van casi todos los años. Es por esto, que la mayoría, además de poner una nota al predio, se animó a comparar el festejo de ayer con el de años anteriores, en el Parque de Mayo.



La mayoría de los que respondieron las preguntas dijeron que uno de los puntos que tuvo a favor el nuevo predio es la amplitud de sus espacios verdes. "Tuvimos mucho lugar para armar nuestro picnic y no estuvimos amontonados con las demás personas. En el Parque -de Mayo- nos pasaba eso", dijo Roxana Naveda, que fue junto sus hermanas y amigos. Otras personas le dieron un pulgar arriba a la limpieza, la seguridad y la variedad de actividades que hubo durante casi todo el día. "Mis hijos no se quieren ir, porque están muy entretenidos con todo. A mí, lo que más me gustó fue que hay gente limpiando en todo momento", dijo Camila Llanos, mientras que sus amigas dijeron que a ellas les gustó que la gente estuviera más contenida dentro del predio. Y mientras la mayoría halagó el nuevo escenario donde se realizó el festejo oficial, hubo otros que dijeron que les gustaba más el festejo en el Parque. Los que respondieron esto, argumentaron que le bajaban el pulgar al festejo en Chimbas por la poca accesibilidad que hay en la zona.

Volver a la primavera

MARÍA MARGARITA GÓMEZ

Tengo 85 años y es la primera vez que vengo a un festejo de la primavera. Acepté la invitación de mi hija Eugenia y acá estamos tomando unos mates, disfrutando la tarde. No es sólo que sea nuevo para mí venir al picnic de la primavera, sino que el lugar está cambiado. Antes, hace muchos años, yo trabajaba por acá en la cosecha de la uva.

ENRIQUE PIZARRO

Decidimos venir con mi esposa Carmen Pizarro a pasar la tarde y la verdad es que todo se encuentra muy tranquilo. Lo único que nos llamó la atención es que a nosotros nos quitaron el encendedor en el ingreso y a una señora un cuchillo, pero después los podés comprar adentro. El predio podría estar abierto los fines de semana para venir a tomar mate.

MARÍA PÉREZ

Tengo 63 años y no recuerdo la última vez que salí a celebrar un Día de la Primavera. Acompañé a mis sobrinas y nietas porque imaginaba que iba a poder estar tranquila y no me arrepiento de la decisión. ¿Qué me llamó la atención hasta ahora? Estoy viendo si me animo a sumarme a alguna de las clases de zumba que se están dictando.

MARÍA INÉS SOSA

Es la primera vez que vengo al predio y estoy totalmente de acuerdo que se haya trasladado hacia acá este festejo porque además que la gente arruinaba al Parque de Mayo, la verdad es que allá habían demasiados amontonamientos de personas, Obviamente, es mil veces mejor hacerlo acá por la seguridad y el espacio.

Postales de un picnic novedoso

Un escenario móvil

Un grupo de 22 integrantes de MACS (movimiento artístico callejero sanjuanino) aportó su animación, recorriendo el predio. Sergio Loyola indicó que el propósito es divulgar las distintas variantes derivadas de las artes circenses.



Hasta el sábado con el proyecto escolar

Integrantes del club de robótica de la Escuela Obispo Zapata, que recientemente ganó el primer premio del concurso "Maestros Argentinos" que entrega el Ministerio de Educación de la Nación, exhibieron algunos de sus proyectos y partían a Caucete, a hacer lo mismo.



Picnic de tres generaciones

En muchos grupos se observaba como tres generaciones compartían un picnic de primavera. Como el que hicieron María Robledo, con sus hijas Adriana y Gisela y sus nietos Ludmila, Agustina, Ludmila Ainara, Facundo y Joel.



Terminó la era de las galletitas con picadillo

La familia Morales se instaló a las 8 de la mañana para vender, papas fritas, pasteles, panchos, choripanes y sánguches de carne asada a la llama. Reconocieron que esperaban que la venta principal fuera a la noche pero que vendieron más de lo esperado al almuerzo.