Emilia Castro no pudo salir del asombro. Pensó que tendría que hacer al menos 5 horas de fila para comprar una entrada para el show de Abel Pintos, pero se equivocó.



Llegó al Teatro del Bicentenario a las 8 y a las 10 ya tenía los tickets en su mano, una hora después de que abrieran las taquillas. Ayer arrancó la venta de entradas para el recital del bahiense y la misma gente la calificó de puntual y bien organizada. Continuará hoy de 9 a 20 en este teatro y en el Sarmiento.



’Más tardé en preparar la canasta que lo que me demoré en comprar la entrada’, dijo Marisa Gutiérrez luego de darle un beso al ticket para demostrar la alegría de poder ver a su ídolo Abel Pintos.



La joven contó que llegó al Teatro dos horas antes de que arrancara la venta y que, después de que esta comenzara, sólo esperó media hora en llegar a la taquilla.



’Había mucha gente delante mío que era la que acampó en el lugar desde un par de días antes, pero la fila avanzó muy rápido. Realmente me sorprendió que la venta fuera tan puntual y organizada’, dijo la joven.



Parte de esto se debió a que hubo tres ventanillas habilitadas para la venta y al personal que se encargó de organizar el paso de la gente ante las mismas para que no hubiera demoras entre un comprador y otro.



Por este motivo, a las 10 de la mañana, cuando había transcurrido una hora de venta, ya no quedaban en el lugar ninguna de las personas que comenzaron a acampar dos días antes para conseguir una entrada.



A esa hora, en la fila del Teatro Sarmiento sólo había dos personas esperando comprar los pases para los sectores de tribuna y campo cuyo valor es de $40.



Esto se debe, según los organizadores, a que la mayoría de la gente optó por comprar las entradas de mayor valor para poder ver lo más cerca posible al artista que subirá al escenario de la Fiesta Nacional del Sol el próximo 21 de febrero.



Dijeron que lo mismo ocurrió a través de la venta online que se habilitó a partir de las 11 en www.autoentrada.com. A las 20, hora en que ayer cerró la venta de entradas, en el Teatro del Bicentenario aún quedaban tickets de $450 para el sector lila; de $350 para el sector azul, y de $250 para el sector verde.



La venta de entradas para el show del bahiense continuará hoy, en ambos teatros, de 9 a 20.

Entradas disponibles



Según los organizadores aún quedan entradas para el recital de Maná. Hay de $160 para los sectores de tribuna y campo, en el Teatro Sarmiento; y de $600, $800 y $1.000, que se venden en el Teatro Bicentenario. Se pueden comprar de lunes a viernes.

Formas de pago

Las entradas para los espectáculos nacionales en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol se pueden comprar en efectivo, con tarjeta de crédito en una cuota o con la promoción especial del Banco San Juan con Visa o Mastercard, en 12 cuotas sin interés.

Más promoción

Un equipo de promotoras sanjuaninas se encuentra en Carlos Paz, Córdoba, promocionando la Fiesta Nacional del Sol entre los turistas que visitan esa ciudad. Les entregan folletería con el cronograma de actividades y espectáculos nacionales.