La atracción de la música. Muchos de los jóvenes que fueron ayer al Parque lo hicieron para ver el recital de Las Pastillas del Abuelo. Es por eso que en la noche, fue una multitud la que había en el lugar.

Los 33ºC que registró el termómetro pasadas las 17 hicieron honor a la llegada de la primavera. Y con una jornada más que agradable climáticamente, los jóvenes salieron a festejar su día. Sin embargo, este año la gente no salió temprano, tal como sucedía antes. Por ejemplo, al Parque de Mayo, la cantidad se hizo sentir recién después de las 19. Tal como sucede desde hace 6 años, este volvió a ser el sitio más convocante con más de 50 mil personas. A esto se sumó que los recitales que se montaron, no sólo en este lugar sino en otros departamentos como Albardón o Jáchal, fueron el plato fuerte del festejo del Día del Estudiante y del inicio de la primavera.



Las Pastillas del Abuelo fueron la atracción del Parque de Mayo y Pijama Party deleitaron a los albardoneros. En Jáchal subieron a escena grupos locales. En todos los casos, la gente llegó para verlos y disfrutar de la música. Es por eso que en algunos lugares, hacia el mediodía o siesta, había poca gente. Por sexto año consecutivo, el Parque de Mayo se convirtió en la propuesta que más gente atrajo. Las familias se apostaron en este espacio verde pasada las 16. Mientras que los más jóvenes comenzaron a llegar pasada las 19. Cuando ya no había Sol, la multitud se hizo sentir. El espectáculo central estuvo montado en el Estadio Abierto. Pero además hubo dos escenarios distribuidos en el Parque por los que cada media hora pasaba una banda distinta. Así fue que esta fiesta de los estudiantes lo que primó no fue el picnic, tal como sucedía años atrás.

Las familias, temprano. Cerca de las 17, quienes estaban apostados en el Parque, eran principalmente familias.

En cuanto a la seguridad, en esta oportunidad fueron unos 400 efectivos de Policía que estuvieron distribuidos en toda la provincia. El decomiso de bebidas alcohólicas fue récord y realizaron más actas de infracción a los vehículos que en 2017. Sobre todo a los que iban a Zonda o al Dique de Ullum.



Por segundo año, la Ruta Interlagos fue otra opción para los que quisieron pasar un día diferente. El Dique Punta Negra fue la opción para las familias que quisieron estar lejos del ruido ciudadano. Mientras que en la zona del Dique de Ullum, la cantidad de gente fue menor que en otros festejos cuando este lugar encabezaba el ranking del encuentro de los jóvenes. Si bien hubo varios campings habilitados, no se organizó actividades musicales específicas y tampoco estuvo permitido bañarse en el dique. Ayer, según los datos que manejaba la Policía, entre Zonda y Ullum no hubo más de 700 personas. Hasta 2007, estos lugares convocaban a cerca de 10.000 jóvenes.



Una de las propuestas que volvió a repetirse este año y que ya se probó en otros festejos fue que varios ministerios trabajaron juntos y por eso hubo desde muestras, juegos interactivos, hasta chequeos de salud.

Los controles. Antes de ingresar al espacio verde, la Policía realizó controles, al igual que en los festejos del año pasado.

Para dar más seguridad a la gente que concurrió a este espacio verde, sólo se mantuvo la circulación vehicular en las arterias circundantes al Parque, pero se cortó calle Félix Aguilar desde Libertador a 25 de mayo; San Luis desde Ramón y Cajal a Félix Aguilar; y Urquiza desde San Isidro a Libertador. La interrupción de tránsito en estas calles se hizo hasta que terminó el evento, pasada la medianoche.



Otro plus de esta edición es que en el marco del festejo, se realizó la Feria Joven. En este marco, las instituciones intermedias de la provincia, salieron a mostrar lo que hacen y sus stands fueron colocados sobre calle Félix Aguilar. A esto se sumó que montaron 10 puestos de salud donde la gente pudo realizarse distintos controles con los equipos de especialistas.

El servicio

80

baños químicos instalaron en todo el predio del Parque de Mayo para dar servicio a la gente. Además hubo 2 puestos policiales.