-¿Cree que el país va a poder sostener la presencialidad?

-La presencialidad ha sido un desafío, y es un desafío para la Argentina y todos los países del mundo, la presencialidad como la conocíamos va a llevar un tiempo, este 2021 será diferente. La vacuna es un factor importante, que junto a todos los protocolos permitirá que tengamos un retorno que posibilite la revinculación, por lo tanto estamos en un mejor escenario que el del 2020. San Juan se ha preparado para enfrentar el retorno a clases.



-La provincia fue la primera en volver a clases el año pasado, y la primera con las clases de apoyo a chicos que no habían podido completar guías el año pasado, ¿qué lo llevó a despegarse del resto del país y la Nación?

-No es despegarnos, es cumplir con lo importante, como lo hicimos el año pasado, con absoluta humildad. Hay una historia que no podemos desandar los sanjuaninos: habitar la tierra donde nació educador más importante que Argentina y que Latinoamérica pueda recordar, apostando fundamentalmente a que los argentinos pudieran alfabetizarse a través de un programa educativo importante. La provincia desde el 2016 tiene un plan de Capacitación y actualización para los docentes en servicio y en formación en Tecnologías de la Comunicación aplicadas a la Educación, esto ha permitido poder en 2 días implementar el aula en línea. Además, pudimos llegar a alumnos que no tenían conexión con guías impresas.



-Lo que le ha pasado al mundo puede repetirse, ¿no cree que es hora de pensar la educación con la virtualidad incluida?

-La virtualidad sin lugar a dudas se ha incorporado a la educación, es algo que no podemos desconocer, el mundo no puede desconocerlo. Esta enseñanza quedará incluida en los procesos educativos. La educación a distancia, una vez que la pandemia haya desaparecido, estará presente en la normalidad de la enseñanza. Por eso la política que estamos implementando de fortalecer la conectividad en toda la provincia. Hay que destacar la actitud de todos los sectores de la educación, especialmente de los docentes, la virtualidad ha sido un gran desafío y seguirá estando presente.



-El acuerdo salarial con los docentes fue llamativo por el alto porcentaje. Al pensar ese incremento, ¿pensó también en no tener inconvenientes para el reinicio de clases?

-Este acuerdo salarial sin dudas ha sido histórico, pero no pensé en inconvenientes, pensé en todos los sectores por igual, tanto en el sector de salud, como en los docentes y en todos los empleados públicos que necesitaban con su salario ganarle a la inflación, esto además genera un movimiento económico en toda la provincia que beneficia a distintos sectores de la economía. Los docentes son esenciales para la sociedad y era necesario este incremento.



-Hay mucha gente que piensa que los docentes deberían ser más flexibles con los alumnos por la situación vivida el año pasado, ¿qué hará Educación en torno a este supuesto pedido popular?

-La educación es fundamental y lo hemos vivido este año, debemos abocarnos a las clases presenciales a partir de mañana mismo, no obstante tenemos que mirar cómo terminaron los chicos con los contenidos educativos el año pasado. Seguramente hay un porcentaje de alumnos que van a iniciar el ciclo lectivo con un diferencial hacia abajo. Lo que buscamos desde el Gobierno provincial es nivelar hacia arriba. No se pueden tomar decisiones a las apuradas, no tengo dudas de ello, la gente quiere que seamos muy prudentes, y esta situación implica tener en cuenta distintos factores que serán analizados en su momento por el Ministerio de Educación.



-¿Cuál será el daño en los alumnos?

-Hablar de daño, es un concepto de haber hecho poco, y nosotros hicimos, en un escenario completamente diferente, hemos puesto en valor la familia como la primera educadora, y todo esto hace que miremos a la escuela no solo como formadora sino también un lugar de encuentro. Un año sin educación e interacción seguramente afecte en algún grado a los niños, esperemos que no. Los chicos necesitan la revinculación con el sistema educativo, de eso no cabe ninguna duda. Lo importante era volver a la escuela.



-¿Y en el sistema educativo?

-El mayor de los impactos es haber perdido la presencialidad, pero nos vamos a recuperar. Lo importante es destacar lo que hemos aprendido, el uso de herramientas tecnológicas, el trabajo de los docentes para llegar a todos los niños, el querer aprender por sobre todo. La gran lección es que la interacción humana es irremplazable.



-¿Qué aprendizaje cree que nos va a quedar a todos después del año 2020?

-La necesidad de desarrollar y fortalecer y aplicar herramientas tecnológicas que nos permitan la educación presencial y semi presencial. La pandemia nos demostró que el docente es un actor imprescindible, no solo en el proceso sino en la motivación, en la estimulación y en contención de los alumnos.



-¿Cree que el regreso a la presencialidad escolar es la acción de mayor contundencia para volver a la normalidad?

-Es uno de los factores más importantes, sin embargo hay que seguir cuidándose, tengo esperanzas que este año volveremos a la normalidad. La vacuna aplicada en la totalidad de la población será lo contundente para volver a la normalidad que conocíamos. Desde el gobierno, hemos priorizado la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales de manera cuidada y siguiendo los protocolos sanitarios, valorando la importancia de la revinculación, que permita recuperar la escuela presencial como el principal espacio de socialización. Esto se vuelve imprescindible: la escuela como espacio de encuentro que nos permita seguir aprendiendo y construyendo saberes, bajo nuevas formas de escolarización que combine presencialidad y no presencialidad. Destaco el trabajo que del Ministerio, en la figura del ministro Felipe De Los Rios y en cada uno de los directivos y docentes que están trabajando para que la presencialidad sea un paso importante hacia la normalidad.