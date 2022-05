Una Ley que rige desde hace muchos años y que, por la constante evolución de la sociedad, requiere de cambios. Se trata de una resolución inédita,a favor de una docente sanjuanina, que pudo acceder a la devolución de la licencia por vacaciones tras haber gozado de la licencia por adopción. Sin dudas, sentará un precedente para futuros casos similares, es que antes la Ley solo contemplaba a las licencias por maternidad, es decir solo podían acceder las madres biológicas.

La ley de Licencias de los docentes (Ley N° 533H) prevé que a la mamá biológica se le otorgue "licencia por maternidad" y para quienes adoptan, una "licencia especial por tenencia con fines de adopción". El problema se presentaba en que cuando dicha licencia se superponía con la licencia Anual Ordinaria -es decir la otorgada por vacaciones-, estos días de receso únicamente se le devolvían a las docentes que tuvieran licencias por maternidad, no a quienes habían adoptado. Fue ahí que Susana solicitó ante el Ministerio la devolución y la respuesta fue negativa porque no estaba previsto en la ley.

"Se hizo un planteo ante el Ministerio porque resultaba discriminatorio hacer diferencias entre una mamá que adopta con aquella mamá que da a luz. No fue por falta de desconocimiento sino por que se requiere una actualización a la ley de las nuevas concepciones", expresó la doctora Flavia Govi Tibani, la abogada defensora. La letrada hizo referencia sobre todo a los matrimonios igualitarios y dijo que este fallo les abrirá una puerta a situaciones parecidas a la de su cliente: "Hay licencia por matrimonio pero no licencia por matrimonio igualitario", aclaró. Incluso agregó el caso de las licencias por maternidad, que solo se otorgan a los matrimonios "marido-mujer" pero no rige cuando los padres son del mismo género.

Lo cierto es que según consta en la resolución N°2679 emitida el 5 de mayo, el Ministerio de Educación resolvió otorgarle a la docente la devolución o reintegro de la licencia Anual Ordinaria. "Este pedido va originar un proyecto de modificación de la ley de licencia y así evitar que siempre se haga un expediente para pedir una excepción", explicó la abogada dejando en claro que el caso de su defendida, que tuvo resultado favorable, sentará un precedente para situaciones similares.

La decisión de la ministra de Educación, Cecilia Trincado, contó con el asesoramiento clave de la abogada especialista en tema de familia, Vanesa Débora Mestre.

SUSANA: FELICIDAD, VÍNCULO Y AMOR

Susana, una docente de 42 años junto a su marido Sebastián, después de largos años de lucha buscando acceder a una adopción, recibieron la grata noticia de dar un paso fundamental en diciembre, cuando el Segundo Juzgado de Familia les otorgó la guarda provisoria de G.G, un pequeño de 6 años. La docente junto a su marido Sebastián, comenzaron con el vínculo con el pequeño que lógicamente se vio interrumpido en parte, cuando la mujer debió regresar a las clases que dicta en dos turnos, en dos colegios. "Para nosotros es muy importante haber podido acceder a este derecho que como madre se me negaba porque solo contemplaba la maternidad biológica. No era por desconocimiento sino por reglamento pero gracias a Dios el Ministerio de Educación accedió", expresó la docente.

"Muchas personas piensan que son vacaciones las que me otorgaron pero créanme que no es así. No es fácil poder entablar y fortalecer el vínculo con un nene de 6 años que viene con una realidad distinta y necesita de mucho afecto y amor", expresó la mujer que hasta hace unas semanas y debido a sus trabajos, pasaba solo las tardes con el chico, era Sebastián quien lo llevaba al colegio. "Ahora puedo estar mucho más tiempo con él y trato de aprovecharlo al máximo. Es un chiquito que venía sin estar escolarizado desde un hogar y llegó a casa sin saber leer ni escribir. Fue mucho el apoyo para con él, nos pasamos el verano estudiando y haciéndole topo tipo de estudios médicos. Habían días que lo llevaba conmigo a mi trabajo porque él quería estar conmigo asi que este tiempo que voy a estar junto a él, sin dudas que servirá", explicó Susana.

La docente espera seguir avanzando en el proceso y se ilusiona con que este tiempo que estará junto al pequeño -que hace poco cumplió los 7 años- sirva para conseguir la adopción definitiva: "Vamos bien encaminados, no ha sido fácil el proceso de adopción pero hemos conformado una linda familia", expresó.