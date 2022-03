La foto se volvió viral en sólo minutos. Dos compañeritos, dos niños de 7 años le mostraron al mundo de que se trata la empatía. Es que Camilo tiene Asperger y Jerónimo decidió dejar de lado su tarea para taparle los oídos y hacer que de esa manera el ruido ambiente no lo moleste y pueda concentrarse. Nadie se lo pidió, sólo le nació y el gesto quedó retratado en una foto que cosechó cientos de mensajes en las redes.

La tierna postal sucedió en el 2 B del Colegio Don Bosco. Los involucrados Camilo Luna y Jerónimo Arbanas Espinoza.

"Este pequeño que ayuda a mi Camilo a sobrellevar el estimulo del ruido; no tuvo prejuicio ni espera en accionar en favor, no crítica ni se desentiende de la necesidad del que tiene a su lado... Sencillamente y con un gesto puro ha colaborado para que su compañero pueda escribir sin sentirse tan agobiado... Aquí está el verdadero valor de la vida amigos, acompañarnos, ponernos en el lugar del otro construyendo puentes para que todos podamos ser parte...", escribió Natacha Coria, mamá de Camilo, en las redes emocionada por el gesto del otro pequeño.

Fabio Luna y Gabriela Espinosa, los padres de los chicos, dialogaron en Demasiada Información sobre lo ocurrido.

"Es una condición de autismo y el Asperger lo diagnosticaron en diciembre. Es sensible a los ruidos y los cambios, pero siempre hay ángeles que se nos ponene en el camino", dijo Fabio a la hora de describir a su hijo.

"No me sorprendió la noticia, Jero es muy abierto y compañero. cuando le pregunté, me dijo ´los nenes hacen mucho ruido y el necesita concentrarse para hacer la tarea y por eso le tapo los oídos´", contó la mamá de Jerónimo.

"Es la pureza que los chicos llevan adentro, son ángeles de los que debemos aprender. A los adultos nos faltan valores, empatía y respeto, ellos entendieron todo", concluyó Fabio.