La influencer que ayer quedó en el centro de la polémica por colgar un video criticando actitudes "pueblerinas" de los sanjuaninos no se achica. Ahora, sin retroceder con su postura, se refirió al tema en su cuenta de Instagram: "Que me sigan los buenos".

"No entiendo nada, me empezó a seguir una banda de gente. Digo '¿¡que pasó?!', no entiendo de dónde me está siguiendo gente, y es que el Diario de Cuyo compartió un Tik Tok mío que yo compartí hablando lo más sanjuanina posible pensando que lo iban a ver tres personas y ya lo vieron cuarenta mil. ¿Dónde me meto?", dijo en una historia.

En la siguiente, en la que escribió "Los amo gente, posta gracias por tanto aguante. Que me sigan los buenos", contó que ingresó a las redes sociales y se encontró con un "quilombo". "Encima gente poniéndome 'te apoyo, a la gilada ni cabida'... no me calienta gente, estoy diez de diez. La gente piensa que estoy llorando y no, estoy diez de diez", insistió.

LA POLÉMICA

"Hoy quiero hablar de cosas que odio de San Juan por ser una provincia tan pueblerina", comienza un video que compartió en sus redes la influencer Valentina Ruiz, generando polémica y comentarios a favor y en contra.

"En cualquier otra provincia cada uno hace la suya, como tiene que ser", subrayó, criticando a los sanjuaninos que en los sitios públicos ponen su mirada en la vestimenta o los comportamientos de los demás.

"La gente no hace cosas por el qué dirán", opinó "Vachi" Ruiz, argumentando que -por ejemplo- los sanjuaninos no se animan a "vestirse piola". "Es una provincia de dinosaurios", aseguró.

Luego, pasó a exponer las desventajas de ser una provincia chica: "Tu novio puede ser tu primo".

"Hagas lo que hagas alguien te va a criticar", comentó.

También se quejó porque los sanjuaninos toman distancias cortas como largas y porque "si te peleás con alguien, obviamente al próximo fin de semana se va a enterar todo San Juan".