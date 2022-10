El pasado miércoles, este Diario publicó una nota a través de la cual, Luis Camargo, un padre sanjuanino, contó que llevaba los 14 años de edad de su hija luchando para tener contacto con ella y 7 sin poder verla. El hombre decidió hacer público el caso luego de recibir una notificación en la que se le informó que la madre de la menor pretende llevársela a vivir a España. "De ese modo me van a borrar definitivamente de su vida", sostuvo. Ese mismo día, fue labrada una nueva notificación judicial firmada por la jueza María Julia Camus, que lleva la causa, quien dictó dictado un "bozal legal" para el hombre.

"Ordénase al progenitor Sr. Luis Eduardo Camargo se abstenga de realizar actos que perturben el normal desenvolvimiento en el desarrollo de sus hija menor de edad, como el cese y prohibición de la difusión o divulgación de la identidad y situación familiar de -cita el nombre de la niña- a través de cualquier medio de comunicación o difusión, lo que así resuelvo", dice uno de los extractos del documento que, según revelaron fuentes judiciales, recibió Camargo.

Al mismo tiempo, las fuentes indicaron que, antes de esa norma, Luis no fue citado en ningún momento para tratar la situación. A la vez que, remarcaron que, en la nota que fue publicada en ningún momento se cita el nombre de la menor, datos sobre su domicilio o su escuela y tampoco la identidad de su madre.

Luis Camargo, el padre que reclama ver a su hija

Cabe recordar que, en la publicación, Luis contó que, “vengo luchando por verla desde que estaba en pañales”. Y junto a su abogada dio a conocer las innumerables presentaciones judiciales que ha realizado para poder mantener contacto con su hija y las sucesivas denuncias que recibió de parte de la madre de la menor que él asegura haber demostrado ante la Justicia que son falsas.

A lo largo del tiempo, el caso pasó por tres jueces y el hombre contrató una innumerable cantidad de abogados que nunca pudieron destrabar la situación. La causa, que se inició en el Primer Juzgado de Menores y actualmente está en el Segundo, es tan larga que el expediente ya tiene 5 cuerpos de más de 800 fojas.

“Desde el primer día, hace 14 años, la madre me negó el contacto con mi hija. Hice una enorme cantidad de solicitudes por el régimen de contacto y cada vez que se me concedía, luego de litigar durante meses, era suspendido porque ella me hacía falsas denuncias. Demostrar que una denuncia es falsa lleva 8 meses, un año. Y pasaba todo ese tiempo sin poder ver a mi hija. Ese tiempo, para un niño es eterno. Y así, poco a poco, el vínculo con de mi hija para conmigo se fue cortando”, relató en ese momento el hombre.

Hace unos meses recibió la noticia de que la madre de la nena hizo una presentación para llevársela a vivir a España. En ese contexto, preocupado y sin saber qué hacer, Luis confió: “Siento que sólo a través de una nota en el diario puedo lograr que mi hija sepa que sigo luchando por ella”.