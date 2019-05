Guerrero. Fernando Salinas (11 años) padece un tumor maligno en el maxilar, llamado "Sarcoma de Ewing". Completó sus primeras 3 sesiones de quimio.

Con 11 años de edad, Fernando Salinas está recibiendo el amor y la contención de su familia, amigos e incluso de personas que no conoce por la lucha contra un tumor maligno que realiza en Buenos Aires.



Lo que comenzó como un molesto granito a principios de diciembre, el último diagnóstico en el Hospital Rawson obligó al chico a viajar con su familia para recibir tratamiento en el Hospital Ricardo Gutiérrez y allí el resultado de la biopsia determinó que el tumor es maligno, por lo que comenzaron las sesiones de quimioterapia y la necesidad que permanezca junto a sus padres en Buenos Aires.



Debido a la humilde condición económica de la familia, Fernando no cuenta con la cobertura de una obra social.



Su padre realizó un pedido de ayuda económica en el Ministerio de Desarrollo Humano, pero mientras se completa el trámite, otros integrantes de la familia realizan actividades solidarias para colaborar con los gastos diarios que debe afrontar la familia en la capital del país. Y entre los divulgadores de la campaña se encuentra el club Defensores de Chaparro (ver recuadro).



"Viajamos a Buenos Aires porque a mi hijo le salió un tumor en el maxilar, que se llama Sarcoma de Ewing. En San Juan no podríamos tener una solución y acá en Buenos Aires lo están atendiendo en el Hospital Ricardo Gutiérrez", indicó el padre de Fernando, Javier Salinas.



Javier reconoció que los hechos transcurren a una gran velocidad y debe armarse de paciencia para afrontar la incertidumbre. "El martes de la semana pasada le realizaron un nuevo estudio y el resultado se dio 48 horas después. Nos dijeron que el tumor es maligno, según el análisis de la biopsia. Ahora está con quimioterapia, hoy (por ayer) hemos terminado la tercera sesión. Ahora comenzará a disiparse el tumor de la cara de mi hijo, que la tenía tan hinchada que se le dificultaba comer o tomar agua", agregó el padre.



Javier agradeció la campaña que se realiza en San Juan. Indicó que los médicos en el Gutiérrez realizarán nuevos estudios a su hijo y en 2 semanas se le aplicarán otras sesiones de quimioterapia. "Tenemos otros dos hijos que se quedaron en San Juan, en la casa de mis padres, pero por el momento no podremos viajar. Seguiremos cumpliendo con todas las indicaciones", concluyó.

Ayuda a un hincha muy especial

Una cuenta de la red social Facebook, que se identifica con el club Defensores de Chaparro, es uno de los canales de difusión de las acciones solidarias que se promueven, en beneficio de Fernando Salinas. Mañana, a partir de las 16, será la próxima. Consiste en un "bingo" que se realizará en la casa de Rosario Rodríguez, ubicada en calle Belgrano, entre la Unión vecinal Este y el callejón Herrera, Santa Lucía. Fernando es hincha del club que en esta temporada llegó a las semifinales de la Copa de Campeones, en lo que fue su mejor actuación histórica.



Dado que el sarcoma de Ewing tiene una incidencia más alta en niños que en adultos es considerado un "cáncer pediátrico." La edad media de los pacientes es de 15 años. La quimioterapia se emplea para reducir el tumor y prevenir la diseminación a distancia. Posteriormente, y si es posible, se procede a la extirpación quirúrgica del tumor. Si la cirugía no es factible se emplea radioterapia localizada para destruir el tumor. En general, la tasa de supervivencia global para los pacientes tratados con este procedimiento es del 70-75%