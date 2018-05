Mariano, el niño de 6 años que fue discriminado por sufrir autismo.

A pesar del mensaje que recibió en el que una madre le pidió que sacara a su hijo, quien tiene 6 años y sufre autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%, porque “no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", Gina Vicentela habló con DIARIO DE CUYO y aseguró que no dejará de mandar a su nene a la institución.

“Mi hijo va a esta escuela -la Provincia de Neuquén, en San Martín- desde Jardín de 4. Nunca tuvimos ningún tipo de problemas. Los directivos y docentes lo recibieron muy bien. Es un niño muy tímido y dulce que se hacer querer muy rápido. Así que los docentes y compañeros lo quieren mucho”, contó la mamá de Mariano.

Aunque confió que “sí sé que desde el principio habían y hay padres y madres que no están de acuerdo con el tema de la inclusión. A pesar de eso, no pienso cambiarlo de escuela por temas de distancia y también porque le costaría mucho cambiar la rutina eso es algo muy fuerte en el caso de él”.

La mujer realizó ese comentario después de recibir un mensaje de la mamá de una compañera de su hijo que le pidió: "¿Por qué no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija".

En cuanto al desempeño del niño en la institución aseguró: “En la escuela todo está perfecto. La seño de Mariano siempre se las ingenia para dar clase a todos y para darle a él alguna tarea acorde a sus capacidades. Debe ser difícil para ella y por eso no me puedo quejar. Los compañeros lo quieren mucho. Mariano es intocable para ellos”.

Y contó que “el único gran problema que tengo es que todavía no consigo DAI (docente auxiliar integrador). Desde diciembre de 2017 que estoy en la búsqueda. Lamentablemente sin DAI no hay muchos avances. Él lo necesita sí o sí”.

A la vez, agregó: “Tengo obra social OSPECON desde ahí no me pueden ayudar en nada. Ya me lo dijeron. Y no consigo porque siempre salta algún problema. Que le queda muy lejos. Que la obra social no paga. Que quieren cobrar particular. Que no tiene el título o cosas así. Y yo no estoy en condiciones de pagar el costo”.