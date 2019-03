“Estamos más tranquilos, pero ahora queremos verla, hablar con ella y confirmar que está bien”, contó Silvana Coria, la mamá de la joven de 17 años que se fue de su casa y fue encontrada 4 días después en San Luis, junto a su novio de 26. Y reclamó: “No sabemos qué pasará ahora, pero queremos justicia”.

“A nosotros nos informaron ayer en la Central de Policía que la habían encontrado. Mi marido de inmediato quiso viajar a San Luis, pero nos dijeron que el juez pidió que no fuéramos. Así que estamos esperando que la Policía la traiga. Nos dijeron que nos iban a avisar, pero creemos que ya salió de allá”, contó la mujer.

Y aseguró que “sospechábamos que podía estar fuera de la provincia, porque un hombre de Sarmiento me llamó y me dijo que él la había llevado y que estaba con su novio. Eso aumentó nuestra desesperación. Sí me sorprendió que se haya cortado el pelo así, obviamente hizo todo para que no la reconocieran”.

Cabe recordar que la joven se enojó con sus padres luego de una charla en torno a su relación con su novio, Víctor Hugo Chávez. Horas después, el pasado sábado por la noche, juntó ropa en una mochila, saltó la medianera y escapó.

“Nosotros queremos justicia. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero nosotros hablamos con él después de que ella se fuera y le pedimos que si la veía la convenciera para que volviera, que no íbamos a prohibir que se vieran, pero que volviera a casa. Pero es evidente que había quedado en encontrarse y cuando lo hicieron él decidió llevársela”, sostuvo Coria.

La joven fue encontrada ayer miércoles, a las 19, en la plaza Pringles de San Luis. Fue un efectivo policial quien la identificó junto a su novio.