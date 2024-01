La realización del carnaval chimbero viene siendo una incógnita desde que la intendenta Daniela Rodríguez pusiera en duda su continuidad para este año por la 'difícil situación' económica por la que atraviesa el país, y de la que su municipio no está exento. Así, ante la falta de definiciones oficiales y a sólo tres semanas de la fecha (los feriados de Carnaval este año serán 12 y 13 de febrero), tres reconocidas agrupaciones ya dan por descartada su puesta en marcha.

En diciembre del año pasado, a días de haber asumido, Rodríguez había manifestado que hacer el tradicional carnaval 'cuesta 300 millones de pesos' y que 'no haría un carnaval con menor calidad porque el nivel que hemos alcanzado es altísimo'.

En ese marco, Daniel Barrera, delegado de la agrupación Costa Norte del barrio Costanera, explicó que 'desde el municipio nos confirmaron que este año no habrá carnaval por el presupuesto. Estamos un poco tristes'. Sin embargo, dejó una ventana abierta y dijo que en caso de que sí se realice 'tenemos tiempo para hacer los trajes porque hay mucha gente que nos ayuda'.

En cuanto al espectáculo que tendrían que preparar dijo que 'desde la agrupación estamos ensayando porque tenemos una presentación en Gualeguay' por lo que eso no sería un problema. No obstante, resaltó que es muy importante el subsidio que les da el municipio dado que 'nos manejamos con eso. El año pasado recibimos alrededor de $1.300.000'. Aunque, aclaró que 'también juntamos plata con eventos privados y de ahí vamos sacando para arreglar instrumentos porque trabajamos todo el año. Por más que no tengamos carnaval nosotros estamos ensayando para otros eventos'.

En sintonía, Juan Alberto Álvarez, presidente de la reconocida Asociación Civil Cielo Azul, una de las comparsas que participan en el evento cada año, dijo que 'hace como 20 días nos comunicaron que no se hacía y no nos han citado para otra reunión en los próximos días'. Aunque indicó que en caso de que les avisaran lo contrario, pondrían los motores en marcha y comenzarían con la organización. Sin embargo, señaló que para lograrlo necesitan del aporte financiero del municipio 'porque es muy caro hacer la vestimenta y preparar los instrumentos para salir en buenas condiciones y dar un buen espectáculo'.

El responsable de la comparsa explicó que el carnaval chimbero 'va de la mano con la Fiesta del Sol. El carrusel se hace para esa fiesta y después queda montado para el carnaval. Además, mencionó que el municipio no sólo tiene que afrontar el gasto del subsidio que les brindan a cada agrupación, sino que también 'se basa en el presupuesto con el que cuentan para los gastos de las tribunas, sonido e iluminación' necesario para desplegar el espectáculo.

Por su parte Isaías Burgoa, de la comparsa Unidos de Villa Paula, dijo que desde el municipio 'no tienen ninguna precisión hasta el momento y por el tiempo que es, no creo que haya alguna definición'. Sin embargo, resaltó que en caso de llevarse a cabo ya es 'imposible porque los tiempos no nos dan. Trabajamos en base a las reuniones y a las definiciones que se realizan a mitad de año. Se dejaron de hacer y reaparecieron a fines de año pasado. Ni así hay tiempo porque el trabajo es grande para hacerlo en menos de 30 días ya que somos 180 personas y cada traje lo trabajamos con 7 u 8 meses de anticipación'.

Desde otra reconocida agrupación y cuyo responsable prefirió no dar a conocer su identidad dijo que 'por ahora tengo entendido que el corso en sí no se haría. Nos hemos reunido hace como dos semanas atrás con el municipio. La última vez que pregunté, no me respondieron qué iba a pasar'. No obstante, resaltó que si se realiza la festividad, dijo que 'estamos preparados para arrancar, aunque sería muy tarde'. De esta forma, explicó que la logística que les implica comenzar a hacer los trajes y poner todo a punto lleva mucho trabajo, por lo que 'se hace todo más complicado hacerlo en poco tiempo'.

Participantes

800 fueron los artistas que participaron de los tres días de carnaval en Chimbas durante la última edición que se realizó hasta ahora. La mayoría prepara tanto los trajes como los bailes durante varios meses para poder formar parte.

Público

15 mil personas fueron las que asistieron durante la primera noche de carnaval, también de la edición pasada, en el tradicional corsódromo chimbero. Es una de las fiestas provinciales con mayor trayectoria y despliegue.