Las noticias de las vacunas contra el coronavirus que podrían llegar al país se robaron la atención de los argentinos desde hace varios días. Es que desde el Gobierno Nacional confirmaron que mantienen negociaciones con cinco de los diez productores de vacunas que se encuentran en fase 3. Es decir, en la última etapa de la investigación. En este contexto, los sanjuaninos hablaron de esta prevención masiva de la enfermedad y respondieron una encuesta. La mayoría dijo que se vacunará, que están confiados en que será la solución y que la vacuna rusa es una de las preferidas para inmunizarse.

Durante esta semana 450 sanjuaninos, mayores de 18 y del Gran San Juan, respondieron una encuesta que realizó el IOPPS (Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales) de forma exclusiva para DIARIO DE CUYO. El sondeo apuntaba sobre todo al conocimiento que tienen sobre las vacunas y la confianza que les generan.

Mientras que, en el país, las vacunas que según las versiones oficiales llegarían en diciembre y en febrero de 2021 generan una mezcla de esperanza, miedo e incertidumbre, los sanjuaninos dijeron que saben poco de estas investigaciones, que desde hace semanas ocupan las portadas de cientos de diarios nacionales. Sobre todo, después de que autoridades de la Nación dijeron que firmaron acuerdos millonarios con algunos de los laboratorios que las están fabricando.

En relación a esto, en la encuesta local sólo el 12% de los que respondieron dijo que tiene mucho conocimiento sobre las vacunas, mientras que casi la mitad admitió que "sabe algo". Es decir, hay muchas personas que no están bien informadas. Sin embargo, y a pesar de este desconocimiento, y quizás impulsados por la necesidad de que se encuentre algún freno a esta enfermedad, la mayoría de las personas respondió que tiene confianza en las investigaciones que están desarrollándose en el mundo. Casi el 62% dijo que tiene un nivel alto de confianza en las posibles vacunas contra el Covid-19. Mientras que, en otras de las consultas, el 70% dijo que las vacunas serán la solución definitiva para combatir la enfermedad.

La confianza de los sanjuaninos tiene una especial atención en la vacuna rusa. Esto está en sintonía con lo que dejó una encuesta nacional publicada por varios medios, que indica que la mayoría de los argentinos no desconfía de Sputnik V, la vacuna que llegaría en diciembre y que según algunas publicaciones del laboratorio que la desarrolla tendría un 93% de efectividad. Esta encuesta nacional ubica además a la investigación rusa como la mejor opción para combatir al temible virus. Algo similar dijeron los sanjuaninos. Una de las preguntas que se les hizo a los encuestados en San Juan fue en cuál de las vacunas (de los 5 laboratorios) confía más. Ellos ubicaron en los primeros dos lugares a Pfizer (EEUU y Alemania) y Sputnik V (Rusia), con un 35% y 33% respectivamente. Mientras que al momento de elegir entre la vacuna rusa y la AstraZeneca / Oxford (que se fabricará en los próximos días en Argentina) la mayoría de los que eligió se decidió por la de Rusia. Argentina recibirá 22 millones de dosis de AstraZeneca, en el primer semestre de 2021, y 25 millones de dosis de la vacuna rusa, de las cuales 10 podrían llegar en diciembre. Las otras vacunas que podrían llegar a Argentina son la de Johnson & Johnson, con el que aún no se firmó ningún convenio, pero hay conversaciones; la de Pfizer, de la cual se recibirían 3 millones de dosis y la del grupo Sinopharm, que es con el laboratorio que se tuvo menos conversaciones.

Si bien el tema de la llegada de las vacunas al país, y por consiguiente a San Juan, no tiene muchas confirmaciones aún, la cartera sanitaria local dijo que ya trabaja en armar estrategias de vacunación. De hecho, las autoridades comentaron que calculan que, por la urgencia, los centros de salud podrían trabajar las 24 horas para tratar de inmunizar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible. Es que se espera una gran cantidad de concurrencia. Esto también quedó reflejado en la encuesta, donde el 60% de los sanjuaninos dijo que "con seguridad" se vacunará cuando las dosis estén en la provincia. Y, aunque no se sabe aún quiénes serán los primeros en vacunarse (aunque se especula que serán primero los trabajadores de salud y seguridad y las personas de los grupos más vulnerables y de riesgo) los sanjuaninos dijeron que están de acuerdo con que no se vacune a los menores de 18 años y que a pesar de la confianza no creen que la inmunización de la comunidad comience antes de fin de año, a pesar de que es la mayor especulación a nivel oficial en la Nación.

> Las vacunas que podrían llegar al país

Argentina está en tratativas con 5 laboratorios y vacunas:

* AstraZeneca: la vacuna utiliza adenovirus (virus que no tienen capacidad de reproducirse en el organismo y se usan para transportar material genético del virus del que se quiere inmunizar). Se aplica en 2 dosis con una diferencia de 28 días.

* Sputnik V: utiliza adenovirus y se da en 2 dosis intramusculares con diferencia de 21 días.

* Janssen: es de la compañía farmacéutica de Johnson & Johnson (EEUU). Utiliza adenovirus y se administra en una sola dosis.

* Pfizer(EEUU) y BioNTech (Alemania): la vacuna utiliza una tecnología innovadora denominada ARN mensajero que se aplica en dos dosis vía intramuscular, con una diferencia de 28 días. Utilizan directamente el código genético de una proteína viral que activa el sistema inmunológico.

* Sinopharm: el grupo Sinopharm (China) utiliza para su vacuna virus inactivado, una versión muerta del germen que no produce enfermedad pero genera anticuerpos.