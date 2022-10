En el marco de la V Semana Social de la Iglesia, distintos disertantes expresaron su análisis sobre la actualidad de la educación y la salud mental de los jóvenes sanjuaninos, en el programa “A todo o nada”, de radio Sarmiento. En ese contexto, dos adolescentes que fueron convocados para formar parte del foro organizado por el Ministerio de Salud para analizar la problemática del suicidio, dieron a conocer sus opiniones y propuestas. En ese contexto, expresaron: “A veces un ‘estoy orgulloso de vos’, es muy importante”.

“Fue difícil, por los nervios. Pero fue lindo porque nos escucharon. Queríamos mostrar nuestro punto de vista, el de los jóvenes, que normalmente somos muy subestimados”, comenzó diciendo Florecia Olivera, alumna de la escuela España de Pocito, al referirse a su participación en la reunión. A lo que su compañero, Javier Castro de la escuela 12 de Agosto del Quinto Cuartel, agregó: “Conocemos a muchos chicas y chicos de nuestra edad que tienen mucho para decir y no son escuchados, por eso estas cosas son importantes”.

En ese contexto, Florencia comentó que, “somos personas también, también tenemos derecho a sentir, a estar mal. Nos dicen, ‘¿cómo te vas a sentir mal por eso?’, y es muy difícil. Los adultos deberían saberlo porque todos fueron jóvenes”.

A eso, Javier agregó: “El problema también es que los jóvenes tenemos mucha presión. Tenemos que cumplir muchas responsabilidades, porque todas se consideraban básicas. Pero también los adultos tienen que entender que tenemos que darnos nuestro tiempo”.

En cuanto a la discusión sobre las calificaciones en la escuela, Javier opinó que, “Estamos definidos por una calificación vacía. No se basan en si entendimos el tema o lo podemos expresar con nuestras palabras. Tenemos que aprenderlo textual y al otro día te olvidás. Decís, ‘me saqué un 10, ya está’.

A lo que, Florencia agregó: “Yo gracias a la autoexigencia tuve que empezar al psicólogo, recién ahí aprendí que la prioridad tengo que ser yo. He bajado en notas pero estoy mejor. Un día me saqué un 9.80 y lloré de la impotencia. Ahora digo con un 6 me conformo, pero antes no lo podía decir. Y esto me pasaba en muchos ámbitos. Pienso que se podría evaluar de distintas maneras, pero no con un número que te defina, que te diga si sos un 10 o sos un uno”.

En ese contexto, los chicos también se refirieron a los contenidos que reciben en la escuela. “No sólo hay que actualizar las calificaciones, también hay que actualizar contenidos. Tocar temas que para nosotros los jóvenes son importantes. Tenemos logaritmo y el propio profesor nos admite que no lo vamos a usar, pero es lo que tiene dar. Educación sexual se ve muy poco y también deberíamos tener ayuda emocional”, comentó Javier.

Y agregó que, “también sería importante organizar charlas con los padres, para que podamos ayudarnos entre todos, nosotros a los adultos y los adultos a nosotros. A veces un ‘estoy orgulloso de vos’, es muy importante”. Para sostener: “Da bronca saber que alguien se quitó la vida porque no le preguntaron: ‘¿estás bien?, ¿estás conforme con lo que hacés?, ¿te gusta?, ¿sos feliz?’. Son preguntas simples, pero muy importantes”.

Los adolescentes también aseguraron que, “es increíble la cantidad de bullying que hay”. Al respecto, Javier expresó: “Me gustaría que se hablara sobre el tema con quién hace bullying. Que se le pregunté por qué lo hace, por qué le molesta la otra persona. A veces quienes hacen bullying lo hacen por una necesidad, por inseguridad. Sería bueno también, sin hacer una exposición en toda la escuela, que se trabaje sobre ellos”.

Para finalizar, hicieron pedidos. Florencia pidió que “los adultos entiendan que los jóvenes tienen voz propia”. Y Javier, que “la definición de ‘generación de cristal’, pase de ser una especie de insulto para transformarse en un halago. Entender que somos transparentes al mostrar nuestras emociones y que, no por eso somos débiles”.