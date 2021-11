"Iba caminando por el mismo lugar que lo hago todos los días para ir a la escuela y de repente un grupo de 6 perros me rodeó. Empezaron a atacarme y quise correr, pero no pude. Uno de ellos me mordió la pierna y me tiraron al piso. Intenté protegerme.



Por suerte, en medio de todo, unos vecinos lograron espantar los perros", dijo Facundo Rodríguez, el joven de 14 años que fue atacado por una jauría en el barrio Los Horcones, en Rawson. Ese mismo grupo de canes había mordido a otro adolescente el miércoles pasado. Este feroz ataque es el cuarto que se produce en San Juan en apenas 11 días.

Hasta ayer el mediodía, Facundo no podía creer lo que le había sucedido. "Lo pienso y aún me da miedo. Fueron segundos, pero pensé muchas cosas y quería que me dejaran", contó el adolescente que había salido de su casa, a pocas cuadras del barrio Los Horcones, para ir a la escuela. Es alumno del Colegio Nacional de Rawson. "Esos mismos perros siempre les salen a ladrar a las personas que pasan en bicicleta, pero nunca antes nos habían salido cuando vamos a la escuela caminando", explicó y dijo que justamente ayer él iba solo porque su hermana entraba más tarde a clases.

Lucía Montoro, mamá del joven, comentó que a las 8 de la mañana, media hora después que su hijo se fue a la escuela, escuchó la puerta de su casa y vio a su hijo llegar con cara de terror. "Me dijo que un señor quería hablar conmigo y yo no entendía nada. El hombre me explicó que los perros lo habían atacado y que ellos lo habían ayudado", dijo la mujer. Es que mientras el adolescente era mordido en el suelo por los perros, que le lastimaron sus piernas y sus manos, una vecina empezó a gritar y pegarle a los animales con una escoba y un hombre tocaba bocina para ahuyentarlos. "Si esos vecinos no se metían capaz que a mi hijo lo mataban. Cuando llegó, llamamos al 911 y el policía que vino me contó que era compañero de trabajo del hermano de la chica que murió en Albardón atacada por la jauría. Me dijo que esa familia está destruida y yo pensé que nos podría haber pasado lo mismo", contó con los ojos llenos de lágrimas la mamá.

Este ataque es el cuarto grave que ocurre en lo que va del mes. El más trágico, y el primero de este recuento, ocurrió en Albardón, el 1 de noviembre, cuando Florencia Ledesma, que había salido a trotar, fue atacada brutalmente. Las heridas provocadas por los perros llevaron a que la joven de 23 años perdiera mucha sangre y falleciera camino al hospital. Este caso conmocionó a todos; de hecho, días después desde la Secretaría de Ambiente dijeron que iba a comenzar a salir a atrapar jaurías peligrosas para evitar más hechos como este (ver aparte).

Los perros. En el barrios Los Horcones los vecinos dijeron que están cansados de los perros que salen a ladrar y morder a la gente.

El jueves 4, otro caso se dio a conocer en Pocito, e hizo que los vecinos del barrio Joaquín Uñac mostraran su enojo. Es que un grupo de 3 perros atacó a un nene de 6 años que fue rescatado por tres jóvenes que pasaban por el lugar. La mamá del niño comentó tras el ataque que el menor debió ser hospitalizado y le hicieron puntos en uno de sus brazos y en un glúteo por las mordeduras. Mientras que el tercer caso también fue en el barrio Los Horcones, el miércoles 10. Los mismos perros que atacaron ayer a Facundo, habían hecho lo mismo un día antes con un joven de 15 años, que sólo sufrió heridas leves y fue asistido en el Centro de Adiestramiento Rawson, sin quedar internado. Ante este ataque y el de ayer, los vecinos del barrio dijeron que llevan varios años reclamando al municipio por la presencia de perros que agreden a la gente.

Ya trabaja el camión de rescate de jaurías

Hace una semana, el secretario de Ambiente dijo que iban a poner en funcionamiento la Unidad de Recuperación, Adiestramiento y Reinserción de jaurías peligrosas. Ayer comentó que este camión comenzó a trabajar. Dijo que están ayudando en la búsqueda de los perros que mataron a la joven en Albardón y agregó que tienen un plan para rescatar una jauría peligrosa que vive cerca de la Planta de Tratamiento de Residuos, en La Bebida, y de los perros del barrios Los Horcones, que son los que atacaron a los jóvenes.