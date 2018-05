Servicio. Por ahora, en el Hospital Rawson sólo se realizan tratamientos de fertilidad de baja complejidad porque aún falta equipar el laboratorio para desarrollar los de alta complejidad.

A la hora de buscar concebir un hijo, los kilos de más pueden transformarse en un obstáculo. Así lo afirmó Sonia Molina, jefa de la Sección Fertilidad del Servicio de Ginecología, en el Hospital Rawson, quien agregó que la obesidad es la principal causa de infertilidad en la provincia, tal como sucede a nivel mundial. La especialista también dijo que al año, unas 800 parejas consultan sobre los tratamientos de fertilidad gratis que se realizan en el hospital. Hoy habrá una charla informativa y abierta a la comunidad para informar sobre los detalles y alcances de estos tratamientos.



La especialista dijo que la obesidad afecta la fertilidad tanto en la mujer como en el hombre. En el primero de los casos se debe a que genera un síndrome metabólico y un desorden hormonal que altera la normal ovulación y, como consecuencia, provoca esterilidad. Mientras que en los hombres genera alteraciones en cuanto a la concentración de esperma. "En la consulta diaria podemos corroborar que la principal causa de los problemas de fertilidad es la obesidad. En estos casos, el paciente debe hacer un tratamiento integral tanto para bajar de peso como para mejorar su fertilidad", dijo Molina.



La segunda causa de esterilidad, según dijo la especialista, es el tabaquismo que ocasiona diferentes alteraciones en el organismo. Mientras que la tercera involucra a las infecciones de transmisión sexual que produce la obstrucción de las trompas de Falopio, impidiendo la ovulación. También agregó que desde el 2014 en el Hospital Rawson se realizan tratamientos totalmente gratis para superar estos trastornos y ayudar a las parejas a concebir un hijo. Esto es gracias al Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida que se aplica en la provincia. "Desde que se inauguró la Sección Fertilidad en el Hospital recibimos por año unas 800 consultas. Actualmente realizamos, en promedio, dos inseminaciones intrauterinas por mes, lo que ha superado nuestras expectativas", dijo la doctora.



Molina explicó que en el Hospital se realizan gratis todos los estudios de diagnósticos y los tratamientos de baja complejidad como los medicamentosos y las inseminaciones intrauterinas. Los de mayor complejidad (cuestan entre 25.000 y 30.000 pesos por cada intento) se realizan en centros privados de San Juan o de otras provincias y con el total financiamiento del Estado, de modo que el paciente no debe abonar ni un solo peso. "Este es un beneficio de un valor incalculable para las parejas que no pueden concebir un hijo y que no disponen del dinero suficiente para tratarse en forma privada. Gracias a estos tratamientos gratuitos ya diez parejas concretaron el sueño de ser papás", dijo Molina.





El método

En el Hospital Rawson se realiza la inseminación intrauterina. Luego de inducir la ovulación en la mujer, se le introduce en el útero una muestra de semen, con espermatozoides de mejor movilidad, preparada en el laboratorio.

Subsidio

En caso de que el paciente necesite un tratamiento de fertilidad de alta complejidad, el Ministerio de Desarrollo Social cubre el costo total del mismo. También le entrega a cada paciente la medicación en forma gratuita.

Mayor información

Hoy, los especialistas de la Sección Fertilidad del Hospital Rawson darán una charla informativa y abierta a toda la comunidad sobre los tratamientos de fertilidad gratis. Será en el SUM de este hospital, desde las 12.

>> Los protagonistas

* Padres, tras 8 años de desesperanza

El 27 de enero del 2015 se convirtió en una fecha inolvidable para Virginia Calderón y Cristian Fabián. A las 5,30 de la madrugada, por un test de embarazo, confirmaron que iban a cumplir el sueño de ser padres, tras 8 años de desesperanza. Fue gracias al tratamiento de fertilización que ella recibió gratis en el Hospital Rawson. "Nos casamos hace 10 años con la ilusión de formar una familia, pero nos costó muchas lágrimas poder lograrlo. Por un problema de ovulación no podía quedar embarazada y no teníamos plata suficiente para pagar un tratamiento de fertilización asistida. Fue muy duro. Cada vez que nacía alguno de nuestros sobrinos lo vivíamos con alegría, pero también con tristeza porque no podíamos tener nuestro propio bebé. Siempre terminábamos llorando en casa con mi marido. Pero, gracias a Dios todo cambió. Nos enteramos que en el Hospital Rawson realizaban los tratamientos gratis y fuimos a consultar sin dudarlo. Entré en tratamiento con medicamentos para estimular la ovulación. En la tercera etapa quedé embarazada. Cuando confirmamos la noticia con mi marido gritábamos y llorábamos como locos. El 16 de septiembre del 2016, a las 10, nació nuestro tesoro, Valentín Ismael", dijo Virginia.

* La noticia que revolucionó a todos

Cinthia Narvaez y Ezequiel Milla dicen que el 2018 será el mejor año de sus vidas. El fundamento: concretarán el sueño de ser padres. El año pasado, Cinthia comenzó con un tratamiento de fertilidad para superar el trastorno hormonal que le impedía quedarse embarazada. Ni siquiera tuvo que concluirlo, ya que ni bien tomó la medicación pudo embarazarse. "Para Navidad del año pasado me empezó a doler el estómago y todos me decían que estaba embarazada, pero yo no lo creía. Después de Año Nuevo fui al médico que me dijo: "Lo que usted tiene es un malestar con patitas", y me recetó análisis para confirmar el embarazo, pero no pude aguantar la ansiedad y a las 4 de la madrugada me hice un test que me dio positivo. A esa hora despertamos a todo el mundo para contarle. Y toda la familia enloqueció de alegría. Mi mamá gritaba como loca que iba a ser abuela y al otro día bajó unos videos de youtube para aprender a tejer y hacerle ropita a mi bebé. Nunca antes tejió. Vamos a tener una nena que se llamará Delfina y que tendrá amor de sobra. Será la primera nieta y bisnieta de ambas familias. Nacerá el 22 de agosto, por cesárea, y ya no soporto las ganas de tenerla en los brazos", dijo Cinthia.