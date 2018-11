Doble capa. Anteayer, el primer paño de la pared exterior al este del edificio del auditorio fue pintada para un show navideño. Por la noche volvió al tono original.

El auditorio Juan Victoria fue centro de una polémica anteayer, cuando la Asociación para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Acodepas) intervino para que se diera marcha atrás en la obra de pintura a una pared exterior, con una tonalidad violeta, prácticamente inédita en la historia del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional, por la Ley Nº 25.946, que declara al emblemático edificio como Monumento Histórico Nacional.



El presidente de la asociación, Jorge Cocinero, afirmó que el jueves por la tarde se enteró de las tareas que se realizaban y se comunicó con el director del auditorio, Rolando García Gómez, para recordarle que era incorrecto el trabajo que estaban realizando. "Imagínese que hoy pinten de otro color la Casa de Sarmiento", comparó Cocinero, quien agregó que si bien el argumento por el que iniciaban la obra le parecía "increíble", puso énfasis en que las autoridades recapacitaron rápida y espontáneamente y esa misma noche los pintores restituyeron el color original.

En tanto, García Gómez declaró que nunca fue intención pintar toda la fachada como indicó alguna versión que circuló, sino que "estábamos cubriendo una pared para el Festival Navideño que realizaremos a fin de año. Pensaban que íbamos a pintar todo el edificio, explicamos lo que pasó y ya está todo solucionado. Respecto al show, tendremos que emplear otro recurso y si bien no será lo mismo, veremos como solucionarlo. Podría ser con unas telas", afirmó.



El funcionario reiteró que no estaba previsto pintar toda la fachada, sino que esa tarea se realizará recién en la primera semana de diciembre, que complementará otras tareas que ya están hechas, como la certificación de accesibilidad al edificio "y de un montón de cosas que hemos hecho pero que nadie habla, y sí de una pared de tres por seis metros", ironizó.



Acodepas emitió un comunicado en el que expresó que desde la institución ven "con respeto el hecho de haber considerado nuestra opinión y volver a pintar el edificio al estado original.



Esperamos que estos hechos graves no vuelvan a ocurrir y se cumplan las legislaciones patrimoniales vigentes".