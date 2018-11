Durante la mañana de hoy, empleados del Centro Cívico se vieron sorprendidos por un movimiento de gente poco habitual. Es que cientos de personas se acercaron para averiguar cómo elegir barrio para el próximo sorteo de viviendas del IPV, que sólo se podrá realizar a través de la página web del Gobierno de San Juan o con la aplicación para celulares.

Como era de esperar, los adultos mayores, por una obvia cuestión generacional, son los que coparon la parada. Y unas 15 personas distribuidas en la planta baja fueron las encargadas de responder cada duda.

Entre tantas historias de años de espera, estaban las de José Díaz, de 70 años y su esposa Ismelda Zúñiga, de 67. Con cuatro hijos y diez nietos, ya llevan varias décadas soñando con la casa propia.

"Vivimos en la casa de uno de mis hijos. Actualmente no tengo nada, me inscribí cuando la gente iba a anotarse en el Correo. Nunca tuve suerte. Vengó a ver qué pasa... Las esperanzas nunca se pierden", dijo José a DIARIO DE CUYO.

"Venimos porque no sabemos usar internet, además me gustan las cosa personalmente, no por teléfonos, nada de eso. Para no equivocarnos, por seguridad", agregó.

La semana pasada, desde el Instituto Provincial de la Vivienda presentaron un nuevo sistema de sorteo por el cual los inscriptos en el padrón pueden elegir el barrio en el que desean vivir. La idea es que los beneficiarios puedan elegir el departamento y el complejo habitacional para que no sufran del desarraigo. En total se sortearán 1421 viviendas, distribuidas en 15 barrios de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Chimbas y Pocito.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 5 de diciembre. El sorteo será el día 17.