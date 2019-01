El ingenio da para todo en este país. Muchos lo utilizan para cosas buenas, otros no tanto y no faltan los que se valen de ello para divertirse un rato. Hace unos días, se hizo viral la noticia de unos puntanos que armaron una pileta en la caja de una camioneta. Ahora, se conoció la historia de unos sanjuaninos que apelaron al mismo método y, por la fecha en que lo hicieron -el 1 de enero-, están en condiciones de ser los primeros en hacerlo, al menos este año.

Se trata de unos amigos que son fierreros e integran el Team Di Febo Competición que participan de las carreras de travesías en San Juan. Abajo del auto, suelen ser muy ocurrentes. Así las cosas, este martes pasado agarraron una lona y la pusieron en la parte trasera de una camioneta Ford y pasearon por la zona de La Bebida, en Rivadavia.





La postal no pasó desapercibida entre los vecinos. El más entusiasmado con disfrutar de los placeres de tamaño invento popular fue Antono 'El Gordo Toni' Elizondo, que además de agua le puso algunos hielos para refrescar el agua y no faltaron algunas cervezas. Pero no fue el único cómplice de este invento bien argento.

Le siguieron Yonathan Di Febo, Lucas Burgoa, Cristian Burgoa, Rafael Albor, 'Cheke' Jofré, Rodrigo Di Febo y Fernando Di Febo. Todo con un solo fin: divertirse y apaciguar el calor sanjuanino.