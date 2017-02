Hasta ayer no caían y eso lo demostraron a cada instante. Les brillaron los ojos cuando se imaginaron bailando en el Obelisco y hasta sonrieron nerviosos al confesar que están felices de esta oportunidad. Incluso, la mayoría coincidió al decir que nunca pensó que podían llegar con el carnaval chimbero a Buenos Aires, y con la pasión que mamaron desde niños. Así vivieron la previa los integrantes de la comparsa oficial de Chimbas, que hará su presentación hoy en el corazón de la 9 de Julio, para promocionar esta fiesta provincial.



Bailan desde chicos y ese amor que sienten por el carnaval es lo que los hace estar más felices que nunca. “No es un carnaval más, este es el más importante de mi vida”, dijo Lourdes Monla que con sólo 14 años ya bailó en 7 carnavales. Ella es una de las 8 pasistas que hoy se colocará las coloridas plumas y las lentejuelas para llevar el tradicional brillo de Por Siempre Chimbas a la capital del país.



La comitiva viajó el martes en la tarde. Partieron desde la plaza de Chimbas y durante todo el trayecto los caracterizó la alegría. Los chicos escucharon música, bailaron, se rieron y hasta usaron el maquillaje para hacerle bromas a los que se durmieron.



Tras un largo viaje la comitiva chimbera llegó a Buenos Aires ayer al mediodía. Y no lo hizo sola. Las plumas y los trajes también viajaron con ellos. Con mucho cuidado de que no se quebrara ni una pluma, los penachos y los espaldares fueron trasladados en las bodegas del colectivo y dieron un colorido único al viaje.



Tras la llegada los chicos contaron cómo vivieron la previa de este especial momento y cómo se preparaban para dar el espectáculo más importante de sus vidas, hoy. Dijeron que bailarán con la misma emoción que lo hacen en el barrio Los Pinos desde que comenzó a realizarse el carnaval en ese departamento.



“Esto es muy importante para nosotros y para todo San Juan. La idea es que todos conozcan nuestro carnaval. Es hora que crezcamos como comparsa”, agregó Emelin Olmos, que tiene 27 años y baila desde los 8 años.

EL VIAJE

Mientras compartieron mates y largas charlas, durante el viaje, los chicos aprovecharon la oportunidad para conocerse más y para demostrar que las rivalidades entre las agrupaciones van a quedar en el olvido.



“Es hora de que estemos todos juntos para que el carnaval de Chimbas sea igual de importante que el de Gualeguaychú”, dijo Sebastián Araya, que es uno de los 16 batuqueros que integran la comparsa oficial. Cuando salieron de Chimbas las pasistas se sentaron en un rincón del micro y los músicos en otro, sin embargo cuando pasaron varios kilómetros todos se unieron.



Y no importó qué rol cumplen en la comparsa ni de qué agrupación o barrio son. Así disfrutaron de la previa de la presentación y se mostraron como amigos de toda la vida.

Protagonistas



Erica Marchan - Sueño Joven

“Es un orgullo formar parte de la primera comitiva que lleva el carnaval a Buenos Aires. Yo bailo desde hace 4 años y poder llevar la pasión que sentimos es una sensación incomparable. Nunca imaginamos llegar tan lejos con nuestro baile”.





DARÍO GONZÁLEZ - Barrio Costanera

“Desde hace 17 años que soy parte del carnaval de Chimbas y esto es muy emocionante. Creo que es lo más lindo que me pasó en este contexto. Poder mostrar nuestro arte afuera de San Juan es una oportunidad que ni soñábamos”.



Matías Riveros - Juventud y Amistad



“La mitad de mi vida fui parte del carnaval. Ahora que tengo 18 años, nunca pensé en llegar a Buenos Aires con mi carnaval. Nosotros trabajamos mucho durante el año para hacer grande a esta fiesta. Y esta es una oportunidad imperdible”.