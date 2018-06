El hijo del diputado provincial y presidente de la UCR de San Juan, Eduardo Castro, está en la mira por dos denuncias en su contra por presunto abuso sexual, una de ellas es la causa por extorsión con fotos íntimas contra la reina de Chimbas, Constanza Oieni, aunque no como autor del delito. Según el expediente, la cuenta de wifi de su domicilio se usó para distribuir las fotos en las que se la veía desnuda.

Desde el entorno de Castro se encargaron de aclarar “que no la conoce y jamás tuvo algún tipo de relación con ella”. Esta mañana, en diálogo con Radio Sarmiento, la joven ratificó esto. "Por lo que sé, la investigación se ha ido encaminando hacia este chico, hay ciertas certezas de que está involucrado en lo que a mí me ocurrió el año pasado. Yo no lo conozco, por eso es muy importante que se siga investigando la ruta de las fotos para saber si hay otras personas involucradas y conocer la verdad que es lo que me importa", aseguró la damnificada.

Sin embargo, también dijo no saber si alguien de su círculo intimo lo conoce. "La justicia se está actualizando, no es fácil investigar sobre lo informático", sostuvo.

Además, Gabriel Castro Melián, de 20 años de edad, está acusado por dos causas de presunto abuso sexual.