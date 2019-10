La primera. Carla Ibazeta, del departamento Jáchal, fue la primera Embajadora de la Fiesta Nacional del Sol electa. La elección se realizó el viernes pasado por la noche.

Carla Ibazeta tiene 27 años se define como una mujer a la que le gustan los desafíos. Esto la motivó a candidatearse a Embajadora de Jáchal. Dijo que nunca imaginó que iba a ser electa para representar a su tierra natal en la Fiesta del Sol y que aprovechará su rol para tratar de fomentar la tolerancia y contrarrestar la violencia a la que consideró uno de los principales males sociales.



- ¿Qué te motivó a candidatearte ?



- El cambio que hubo en el rol de reina a embajadora porque es como que se dejó de valorar sólo la belleza externa de la mujer para valorar la belleza interna.



- ¿Y cuál es tu belleza interna?



- La sinceridad, me gusta ser una persona auténtica y mostrarme tal cual soy. También tengo espíritu de luchadora lo que me permitió ganar algunas batallas.



- ¿Cuáles batallas ganaste?



- Superar el miedo a ser mamá soltera a los 19 años. Si bien fue difícil, se transformó en lo más lindo que me pasó en la vida. No voy a negar que ser madre soltera y joven complica algunas cosas, pero el amor por un hijo hace que todo se supere. Me enseñó a salir al mundo y a enfrentar muchísimas cosas. Me ayudó a crecer. Además, este amor es el que también me ayudó a salir de la violencia de género de la que fui víctima. Ahora que soy Embajadora y que voy a tener más llegada a la gente voy a tratar de fomentar la tolerancia para contrarrestar la violencia de todo tipo, no sólo la de género.



- ¿Por qué vas a encarar esta lucha?



- Porque la violencia es el principal mal social que enfrentamos y que nos afecta a todos. Hay gente que tiene una opinión negativa de todas las cosas y está esperando cualquier hecho para descargar su ira y violencia sin medir el daño que puede causar. Mire lo que pasó con la locutora de radio que hizo esos comentarios tan desafortunados contra mí y las demás candidatas. Fue algo sin sentido que ni siquiera a ella le hizo bien.



- ¿Cómo te sentiste frente a los comentarios?



- Me pareció muy malo de su parte porque denigrar así a una mujer está mal, más como está la sociedad hoy en día. Desde mi punto de vista creo que lo único que logró es fomentar la violencia. Estoy a favor de la libertad de opinión, pero no cuando genera un daño.



- ¿Qué te enseñó esta situación?



- A mejorar mi autoestima porque sé que todo lo que dijo la locutora no es cierto. Además me hizo ver que Jáchal es un pueblo unido porque apenas se difundieron los audios, todos aquí se levantaron a defendernos. Esto fue lo positivo de esta triste situación.