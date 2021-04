El gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, fue entrevistado en el programa radial “A todo o nada” de Radio Sarmiento.

En un extenso diálogo, el mandatario dejó un gran número de definiciones sobre temas importantes para el futuro de los sanjuaninos como: nuevas restricciones, elecciones primarias, presencialidad en las escuelas, compra de vacunas, el rol de Massa en el gobierno nacional, entre otros.

A continuación las 20 frases más destacadas:

1. Nuevas restricciones

"Probablemente tengamos que extender las medidas restrictivas que hemos establecido por conceso. Creo que si pudiésemos extender las medidas actuales sin aumentarlas, sería un negocio para todos los sanjuaninos".

2. Compra de vacunas:

"No es fácil adquirir vacunas, creo que solo 20 o 25 países han logrado hacerlo a nivel mundial. Nuestra intención es adquirir 250 mil vacunas, probablemente tendríamos que hacerlo en conjunto con otras 5 provincias y dividirlas".

3. Elecciones PASO

"Las encuestas muestran que la sociedad quiere la eliminación de las PASO, sin embargo como no hubo acuerdo con la oposición ya es tarde para cambiar las reglas del juego. Postergarlas sería menos dañino, pero tampoco pueden juntarse con el recambio de autoridades".

4. Re re elección

"Si llego siendo una herramienta de crecimiento para la provincia, con baja en la pobreza y aumento en la contratación e mano de obra, sí, pero si llego con más problemas con soluciones, no".

5. Presencialidad en escuelas

"Haremos el mayor esfuerzo para mantener la mayor presencialidad posible en las escuelas de San Juan. Tenemos que lograr un equilibrio porque el año pasado la pandemia afectó el vínculo natural que tienen los chicos entre sí y con los docentes".

6. El futuro de Sergio Massa

"Evidentemente tiene una vocación de poder tangible, es una persona que construye. Si tiene un proyecto presidencial a mí no me consta y en este momento que vivimos no sería algo que le mueva la aguja a los sanjuaninos".

7. Futuros proyectos mineros

"Todo apunta a que Josemaría va a construirse y a desarrollarse. Puedo asegurarlo, pero hay que tener en cuenta el contexto económico mundial, estamos hablando de una inversión de 3.000 millones de dólares".

8. Los candidatos del oficialismo

"Fabiola Aubone y Walberto Allende son dos dirigentes que tienen mi plena confianza. No puedo asegurar todavía quién encabeza la lista, pero sería muy razonable repetir la fórmula ya que cada cosa que les he encargado la han cumplido muy bien".

9. Manejo de poder a nivel nacional

"No creo que haya un gobierno de doble comando, es obvio que Cristina tiene un peso específico y eso le da un volumen político que no se lo debe desconocer, y Alberto Fernández no se lo desconoce. Pero creo que el presidente está poniéndole el hombro a una situación muy difícil".

10. El rol de la oposición a nivel nacional y local

"La oposición a nivel nacional es muy vehemente expresando que van a resistir ante las medidas que tomó el gobierno nacional frente a la segunda ola de coronavirus. En nuestra provincia el trato con la oposición es otro y hemos logrado consensos con las medidas que tomamos en el marco del Acuerdo San Juan".