YAEL ANABELLA  RODRÍGUEZ CORZO
EDAD: 22 AÑOS
LOCALIDAD: LAS CASUARINAS
ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSANDO EL CURSILLO DE INGRESO A LA CARRERA DE ABOGACÍA
CINTIA MARIEL ÁLVAREZ CALIVAR
EDAD: 18 AÑOS
LOCALIDAD: SANTA ROSA 
ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO

PAULA VICTORIA ARANCIBIA BALMACEDA
EDAD: 19 AÑOS
LOCALIDAD: VILLA EL TANGO 
ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSA EL 1° AÑO DEL PROFESORADO DE INGLES.

LOURDES MICAELA  ILLANES
EDAD: 19 AÑOS 
LOCALIDAD: LAS CASUARINAS 
ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO, PROFESORA DE INGLES Y CURSANDO EL 1° AÑO DEL PROFESORADO EN LETRAS.

DANIELA MAIRA ZAPATA ZALAZAR
EDAD: 21 AÑOS 
LOCALIDAD: SANTA ROSA
ESTUDIOS: CURSANDO EL 3 ° AÑO DE LA CARRERA CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

AGUSTINA TAMARA FIGUEROA ACUÑA
EDAD: 18 AÑOS 
LOCALIDAD: SANTA ROSA 
ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSANDO EL 1°AÑO DEL PROFESORADO DE NIVEL INICIAL

DANIELA DEL VALLE ESCUDERO AGÜERO
EDAD: 17 AÑOS
LOCALIDAD: LA CHIMBERA 
ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO

MARÍA DEL ROSARIO SANCHEZ RETA
EDAD: 19 AÑOS 
LOCALIDAD: SANTA ROSA
ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO

MALENA DEL VALLE ROSALES YACANTO
EDAD: 20 AÑOS 
LOCALIDAD: LA CHIMBERA 
ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO

SOLANGE DHYANA GUALLAMA
EDAD: 18 AÑOS
LOCALIDAD: ESTACIÓN JOSÉ MARTÍ 
ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSANDO EL INGRESO A ENFERMERÍA.

MARIANA MICAELA ÁLVAREZ ABILA
EDAD: 20 AÑOS
LOCALIDAD: SANTA ROSA 
ESTUDIOS: CURSANDO EL 2° AÑO DEL PROFESORADO DE BIOLOGÍA — con Mariana Alvarez.

Fiesta Nacional del Sol 2019