conocelas en esta galería Hace 2 horas Las 11 bellezas veinticinqueñas que quieren representar al departamento en la FNS La elección de la reina en 25 de Mayo será el próximo viernes 9 de noviembre. Por:Redacción Diario de Cuyo YAEL ANABELLA RODRÍGUEZ CORZO EDAD: 22 AÑOS LOCALIDAD: LAS CASUARINAS ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSANDO EL CURSILLO DE INGRESO A LA CARRERA DE ABOGACÍA CINTIA MARIEL ÁLVAREZ CALIVAR EDAD: 18 AÑOS LOCALIDAD: SANTA ROSA ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO PAULA VICTORIA ARANCIBIA BALMACEDA EDAD: 19 AÑOS LOCALIDAD: VILLA EL TANGO ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSA EL 1° AÑO DEL PROFESORADO DE INGLES. LOURDES MICAELA ILLANES EDAD: 19 AÑOS LOCALIDAD: LAS CASUARINAS ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO, PROFESORA DE INGLES Y CURSANDO EL 1° AÑO DEL PROFESORADO EN LETRAS. DANIELA MAIRA ZAPATA ZALAZAR EDAD: 21 AÑOS LOCALIDAD: SANTA ROSA ESTUDIOS: CURSANDO EL 3 ° AÑO DE LA CARRERA CONTADOR PÚBLICO NACIONAL AGUSTINA TAMARA FIGUEROA ACUÑA EDAD: 18 AÑOS LOCALIDAD: SANTA ROSA ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSANDO EL 1°AÑO DEL PROFESORADO DE NIVEL INICIAL DANIELA DEL VALLE ESCUDERO AGÜERO EDAD: 17 AÑOS LOCALIDAD: LA CHIMBERA ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO MARÍA DEL ROSARIO SANCHEZ RETA EDAD: 19 AÑOS LOCALIDAD: SANTA ROSA ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO MALENA DEL VALLE ROSALES YACANTO EDAD: 20 AÑOS LOCALIDAD: LA CHIMBERA ESTUDIOS: CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL SECUNDARIO SOLANGE DHYANA GUALLAMA EDAD: 18 AÑOS LOCALIDAD: ESTACIÓN JOSÉ MARTÍ ESTUDIOS: SECUNDARIO COMPLETO Y CURSANDO EL INGRESO A ENFERMERÍA. MARIANA MICAELA ÁLVAREZ ABILA EDAD: 20 AÑOS LOCALIDAD: SANTA ROSA ESTUDIOS: CURSANDO EL 2° AÑO DEL PROFESORADO DE BIOLOGÍA — con Mariana Alvarez. Fiesta Nacional del Sol 2019