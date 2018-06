Cerca de la llegada del invierno y en medio de una ola de frío, el Ministerio de Salud difundió las pautas a tener en cuenta para evitar accidentes con la calefacción.

A continuación, los tres recaudos que hay que tomar para no sufrir intoxicaciones con monóxido de carbono:

1- Controle que la llama en los artefactos a gas sea siempre de color azul. Si es amarilla es signo de mala combustión.

2- Haga revisar anualmente los artefactos a gas. El mal uso y el mal funcionamiento aumentan la probabilidad de accidentes.

3- Deje ventilación permanente en los ambientes calefaccionados.

* Para tener en cuenta: el gas tóxico no se ve, no tiene olor y no causa irritación. Las personas se pueden intoxicar al respirarlo sin darse cuenta.