Hay salida. Las Martinas, el equipo de rugby femenino compuesto por internas del Penal de Chimbas ayer jugaron su primer partido contra otro equipo, las chicas del Jockey Club. Otro paso del programa "Espartanos".

Mónica Nievas reconocía luego de terminar de jugar el primer partido de rugby en su vida que en realidad es la primera vez que practica un deporte. "Con un par de chicas decidimos probar, ver de qué se trataba y hemos encontrado la verdad un proyecto hermoso. Una familia diría, por la contención. Estar acá no es fácil, pero bueno, es una nueva oportunidad que se nos está dando", afirmaba una de las integrantes de "Las Martinas" el primer equipo de rugby femenino integrado por internas del Penal de Chimbas, que ayer tuvo su debut histórico.



En el marco del programa de la Fundación "Espartanos", que comenzó a desarrollarse desde agosto del año pasado en el Penal de Chimbas, ayer se produjo un nuevo hito. Además de los dos encuentros que sostuvieron equipos de varones -ante veteranos de la Universidad y del Jockey Club-, la jornada ayer comenzó con el plato principal. El debut absoluto de "Las Martinas", quienes se midieron contra las chicas de Jockey Club. En el primer tiempo, jugaron "un mezcladito", mientras que en el segundo directamente fue un duelo seven entre las "locales" y las del Jockey. Un momento especial para consolidar el proyecto que comenzó con las mujeres en contexto de encierro hace 5 meses y que actualmente cuenta con 15 jugadoras. Si bien también está la propuesta para que las mujeres puedan practicar otros deportes, como voley, hockey césped y fútbol, por primera vez ocurre un duelo deportivo de estas características en las mujeres. La entrenadora, Yamila Salinas, afirmó vivir "una experiencia súper movilizante desde el primer día. Estamos acá para inculcar los valores del rugby, para que ellas vivan lo que es este deporte y fundamentalmente para que lo apliquen en sus vidas".



En el caso de los varones, a un mes de cumplir su primer año, son 70 ya los jugadores que se suman al proyecto que tiene en el rugby una de sus patas. "El balance integral del proyecto en San Juan es totalmente positivo. Además del rugby, tenemos talleres de espiritualidad y ahora estamos sumando los de capacitación laboral", resumió el referente del programa en San Juan, Federico Zapata.



Gabriel Pizarro, el sanjuanino que integró el seleccionado italiano de rugby, es uno de los entrenadores de los equipos masculinos. "Me sumé hace un mes y medio al grupo de los viernes. Llegué acá sin saber qué iba a ver y la verdad es que encontré a gente con muchas ganas, mucho hambre por entrenar y sobre todo, mucha disciplina".



Martín Mario Castro integra uno de los equipos de varones desde que comenzó el proyecto y dijo que está tan entusiasmado, que el viernes estuvo más pendiente por el partido de los Jaguares, que ganaron el duelo por una de las semifinales del Súper Rugby, que por el duelo de la Copa América entre Argentina y Venezuela: "Además que ayuda a sobrellevar la situación, siento que estoy generando una nueva oportunidad", completó.

Una cancha nueva



El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, anunció que el próximo objetivo será construir una cancha de rugby, con césped sintético dentro del predio. "El rugby genera autodisciplina en los internos que lo practican", destacó el funcionario.



Hacer historia



También estuvo presente la cortista Adriana García Nieto, quien dialogó con las jugadoras antes del debut oficial. "Me dijeron que ellas sienten que esta es una posibilidad para demostrar que son más que internas. Y creo que ahí hay un secreto del programa".



Ejemplo



Una de las integrantes de Las Martinas, Silvana Arce, destacó que más allá de practicar un deporte, siente que está conociendo compañeras adentro y afuera de la cancha: "Tener contención cuando no estás en un buen día es lo que te da este grupo".

Un día especial

Histórico. El equipo de Las Martinas tuvo su debut histórico, al jugar contra Jockey Club. Un triunfo que trasciende el resultado deportivo.

Hubo dos duelos de varones, entre los dos equipos del Penal enfrentando a veteranos de Universidad y Jockey.

Indispensable. El tercer tiempo, un clásico del rugby, estuvo acompañado por pizza casera y gaseosa.

Reconocimiento. Se llevaron camiseta de regalo García Nieto y Baistrocchi.