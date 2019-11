“No para de toser trabajando doce horas / Cobra dos moneda’ al mes pa’ mantener cuatro personas / Y no hables de meritocracia; me da gracia, no me jodas / Que sin oportunidades esa mierda no funciona / Y no, no hace falta gente que labure más / Hace falta que con menos se pueda vivir en paz”, reza la letra de 'Canguro', uno de los temas con los que Wos presenta su forma de vivir, sentir y pensar. Es que a este chico de 22 años que durante el mes de febrero actuará en la Fiesta Nacional del Sol, le gusta mostrarse muy involucrado con la realidad social.

Valentín Oliva es una de las grandes apariciones del último tiempo en el mundo de la música, junto a Paulo Londra, Duki y Tini. Tiene más de 3.3 millones de seguidores en Instagram, se encuentra en el TOP 150 Global de Spotify, con más de 9 millones de reproducciones por cada single que editó, y sus videos superan los 80 millones de reproducciones en Youtube. Y ya cuenta con su primer material discográfico, 'Caravana'.

Criado en una familia de artistas, comenzó a introducirse en el mundo de las “batallas” de Freestyle -una de las manifestaciones artísticas de la cultura Hip Hop– cuando tenía 14 años y en poco tiempo, su nombre, su estilo, su arte comenzaron a trascender. En 2016, empezó a consolidarse como el más destacado del freestyle, ganando El Quinto Escalón, la competición mítica de las barriadas porteñas. Fue campeón argentino y subcampeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2017, y en la de 2018 se cobró la revancha internacional ante el mexicano Aczino. También ganó la liga profesional Freestyle Master Series.

Cuando se confirmó su llegada a San Juan, las redes sociales se llenaron de mensajes de jóvenes que esperan ansiosos la visita de Wos. Cientos de comentarios y miles de 'Me Gusta', para sorpresa de los más grandes.

"Yo cuento desde mi lugar lo que siento, lo que veo, lo que pasa, y creo que después eso igual se recibe de manera distintas, a cada uno le pega por un lado diferente. Está buena esa variedad que alimenta que después en un recital haya gente tan distinta; es un poco lo que generó el hip hop en las plazas con los encuentros, con las competencias: tener gente que nada que ver, tirando todos para el mismo lado", dijo hace poco en una entrevista a Página 12.

Interesado en la política, Wos tiene una postura clara. "Creo que se está rompiendo esto de que la política es de este grupo de personas, de esta elite de esta edad y de este lugar, y de pronto empieza a ser algo de los pibes, se apropian más, empieza a ser más compartido y a mezclarse con otras cosas, con la música. También hay algo ahora en eso de la juventud de decir “Bueno, ¿no me querés dar lugar? No me interesa, me lo voy a hacer igual, de alguna manera“ y casi que es inevitable que le des el lugar, porque no te queda otra. Los pibes son lo que van a generar las transformaciones. Son el presente, en realidad. Creo que un poco el cambio de paradigma que se está dando es que ya deja de ser “Cuidemos al pibe 18 que es el futuro“, y son el presente, están, escúchenlos ahora. Creo que es el momento de integrar todo un poco más", dijo.