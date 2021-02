Desde hace un par de años, el festejo del inicio de último año del secundario se convirtió en una tradición para los alumnos que van a egresar. Pero, debido a la pandemia, esta actividad está prohibida como sucede con otras reuniones de tipo social. De todos modos, los estudiantes que arrancan con las clases presenciales el lunes que viene idearon diferentes estrategias para no perderse el UPD (último primer día), un ritual donde prima la fiesta y el descontrol.

La promo 2021 no se resignó a quedarse sin el UPD, más ante la incertidumbre sobre si tendrán baile de egresados o la posibilidad de realizar la también tradicional presentación de las camperas. Es por eso que buscaron diferentes alternativas de festejo para evadir a la Policía, ya que este tipo de eventos aún no están permitidos en la provincia. Lo curioso es que, pese a esta prohibición, hay empresas que ofrecen la realización de esta fiesta, según contaron los propios estudiantes a DIARIO DE CUYO, con la condición de permanecer en el anonimato para que "nada ni nadie" les arruine la fiesta. También prefirieron no identificar a las empresas que les ofrecieron el servicio para no "comprometerlas".

Todo vale a la hora de empezar a festejar el fin de la escuela secundaria. Facundo es un sanjuanino que va a una de las tantas escuelas técnicas que hay en la provincia. Junto a sus compañeros recibió una propuesta tentadora para festejar el UPD, pero la descartaron por cuestiones presupuestarias y de credibilidad de la empresa. "Nos contactó una empresa que nos ofrecía hacernos una fiesta de UPD con una caja de fernet y una de vodka, música, pileta, para los 40 alumnos que somos y sin límite de horario. Nos cobraba 10.000 pesos por todo. Nos pareció demasiado barato y sospechoso. De todos modos no teníamos para pagar así que descartamos esa opción y empezamos a buscar una alternativa", dijo el joven, que además, contó que decidieron realizar la fiesta en la finca de un compañero que está alejada de la ciudad y que no tiene vecinos cercanos que se puedan quejar de los ruidos molestos y denunciarlos. Agregó que cada uno de sus compañeros de la escuela llevará la bebida que consumirá, uno pondrá música a través de una aplicación, mientras otro aportará las luces.

Sofía y sus compañeros también descartaron la opción de contratar una empresa para festejar el UPD, pero por una cuestión de horarios. La misma les ofrecía una fiesta durante todo el día, en una finca con pileta, Dj, sin cupo de participantes y canilla libre. Pero, sólo hasta la medianoche. "El UPD es para pasar toda la noche de fiesta y salir todos juntos al colegio. No nos sirve terminar a la medianoche. Por eso decidimos alquilar una casa quinta, pero no pudimos porque sólo las alquilan hasta las 23 y para no más de 20 personas, y nosotros somos 30. Pero, encontramos una solución", dijo la estudiante que el 2021 cursará el último año de la escuela secundaria.

Contó que como ningún compañero vive en una finca alejada, no les quedó más opción que hacer el UPD en la casa de uno de ellos, que tiene el fondo cerrado y sin visión de afuera hacia adentro. Dijo que para evitar denuncias, decidieron poner la música a bajo volumen, aunque no se privarán de los juegos que, en su mayoría, incluyen retos que tienen como prenda un "shot " (vasito) de vodka puro.

Por su parte, Mateo contó que junto a sus compañeros también harán el UPD en domicilios particulares, pero con algunas estrategias para despistar. Dijo que arrancarán la fiesta en la casa de un compañero desde las 21, que a medianoche se trasladarán a otra y que finalizarán los festejos en otra. "Como vamos a estar un par de horas en cada casa no creo que los vecinos se quejen. Y tampoco vamos a hacer mucho lío con el traslado porque vamos asegurarnos de tener en cada casa bebida suficiente para seguir con la fiesta. No sabemos qué nos va a tocar vivir este año con el coronavirus así que vamos a festejar a lo grande porque hemos sufrido bastante en el 2020", sostuvo.

Desde el Ministerio de Educación dijeron que como el UPD es un evento que tiene lugar fuera del ámbito escolar no pueden intervenir para su suspensión. Y que a cada escuela le corresponde tomar medidas y aplicar sanciones en caso de que los alumnos que egresan asistan alcoholizados o en mal estado al primer día de clases por haber participado en este evento.

En tanto que desde la Secretaría de Seguridad de San Juan confirmaron que este tipo de reuniones sociales aún están prohibidas en la provincia debido a la pandemia y que se van a intensificar operativos de control durante la noche del domingo y la madrugada del lunes para detectar y frenar estos eventos. Como muchas de las fiestas se van a realizar en lugares alejados y los operativos policiales no alcanzan a cubrir todas las zonas, invitaron a la comunidad a llamar al 911 para denunciarlas.

Origen del ritual

El festejo del UPD es una actividad que tuvo sus orígenes en las provincias de San Juan y Mendoza y que luego se extendió a todo el país. Las celebraciones comienzan la noche anterior al inicio del ciclo lectivo, ya que los alumnos se proponen pasar la noche juntos y sin dormir. Se realizan en una casa o salón de eventos contratado donde se reúne todo el curso. El UPD termina en la puerta de la escuela o incluso en el patio. Estas fiestas se caracterizan por un consumo descontrolado de bebidas alcohólicas.

Otra tradición

Otra de las actividades que se convirtieron en una tradición para los alumnos que egresan del secundario es la presentación de las camperas de la promoción. De hecho esta actividad fue creciendo con el paso de los años, en las distintas escuelas de la provincia.

Este ritual arrancó con un sencillo evento donde los estudiantes realizaban coreografías y se pintaban las caras para mostrar esta prenda a la comunidad educativa, pero ese sencillo ritual mutó. Actualmente hasta contratan empresas para que organicen los eventos que forman parte de las actividades más importantes de los alumnos del último año de la escuela secundaria. Debido a la pandemia de coronavirus la promoción 2020 se quedó sin poder realizar la presentación como venía sucediendo, aunque se las ingeniaron para presentarlas de manera virtual.