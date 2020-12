En boxes. La cancha del estadio Aldo Cantoni estuvo dividida en boxes: en cada uno de ellos se vacunó a 5 personas por turno. Los vacunadores llevaron equipos de protección personal.



El día de ayer no fue uno más de este 2020 y seguramente será recordado por miles de personas como un momento histórico. Se convirtió en el día en el que muchos sanjuaninos renovaron la esperanza y se decidieron a esperar la llegada del 2021 con más alegría. Ayer durante varias horas el Ministerio de Salud dio las primeras vacunas contra el Covid-19 en San Juan y la jornada estuvo cargada de emoción. A tal punto, que muchos de los que recibieron las primeras dosis de la Sputnik V lloraron por sentir que ahora están más protegidos. Y la alegría fue tan grande que la colocación de las primeras vacunas fue festejada como un campeonato deportivo.

Las primeras vacunas Sputnik V llegaron a San Juan el lunes pasado. Se trató de un cargamento de 2.250 dosis, poco menos de la mitad de las 4.700 previstas en la primera etapa. El Plan Provincial de Vacunación tiene previsto abarcar a una población objetivo de 255.804 personas consideradas de riesgo ya sea porque están expuestas, como los médicos, o porque tienen enfermedades graves en caso de contagio, como neumonía. Ayer se comenzó con el personal de salud que está en la primera línea de lucha contra este virus.

Desde las 7 la fila en la puerta del estadio Aldo Cantoni, comenzó a mostrar una postal distinta a la que históricamente muestra. Es que si bien, el estadio sabe de largas filas de personas que esperan ingresar para sentarse en las tribunas, esta vez el espectáculo del campo de juego era incomparable y el más deseado desde hace meses.

No hubo que pagar entrada, pero el único requisito era acreditar ser personal de salud. No hubo pelotas ni bochas rodando por el parquet del estadio, sin embargo, los gritos, el vitoreo y los aplausos que bajaron desde las tribunas hicieron que hasta los más apáticos sintiera un poco de emoción. Y no fue para menos, comenzó la anhelada vacunación contra el virus que tiene en vilo al mundo desde hace más de un año; y que preocupa a San Juan desde marzo pasado.

Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones, fue la encargada de poner las primeras dosis. Las miradas puestas sobre ella y el reloj que marcó cada minuto como en cámara lenta fueron el prólogo de esa jornada. Se tuvo que esperar 18 minutos para que el frasquito que contiene 5 dosis se descongelara para poder comenzar la inoculación. Esa espera fue una mezcla de sentimientos que terminó con una ovación.

Los primeros en recibir la vacuna fueron un grupo de enfermeros, terapistas e hisopadores. Un grupo de sanjuaninos que día a día vive "con el corazón en la boca" como dijo la mayoría. Y ese grupo fue el que contagió emoción en todos los que vivieron ese momento. "Esperamos casi un año por esta vacuna", dijo entre lágrimas Matías Espejo, el secretario de Medicina Preventiva quien recibió su dosis por ser terapista y fue el primer sanjuanino en ser inmunizado. Al igual que él, el resto de las personas que fueron vacunadas vivieron el momento con una mezcla de miedo y mucha alegría. Incluso, con sólo mirarlos a los ojos se podía ver cómo les brillaban y cómo sentían un poco de tranquilidad, luego de que este año estuviera marcado por la incertidumbre. Y la emoción fue en todo momento felicidad. Si bien no hubo bombos, ni hinchadas los aplausos que hicieron eco en el Aldo Cantoni se repitieron durante toda la jornada, al igual que las selfies y fotos de compañeros de trabajo que fueron vacunados y que sienten que de ahora en más se empiezan a escribir un nuevo capítulo en la lucha contra este virus.

>> PROTAGONISTAS

MARTINA CORIA - Enfermera del hospital Lanteri

"Vinimos con un compañero bien temprano y pensábamos que iba a haber más gente, pero éramos los primeros. La vacuna nos va a permitir seguir trabajando y a la vez tener más tranquilidad".

LAURA SOTO - Hisopadora en CAPS

"Soy odontóloga, pero ahora estoy con los hisopados. Me tocó la primera tanda de transportistas, estuve en centros de hisopados y en Caucete cuando lo cerraron. Esto es emocionante".

Larga fila en la puerta

Desde primera hora hubo una larga fila de especialistas que trabajan contra el Covid-19 esperando su turno para vacunarse.

En la entrada

Para ingresar a la zona de vacunación, y luego de esperar en las tribunas, las personas fueron controladas y desinfectadas.

Preparación de las dosis

Los vacunadores, que fueron capacitados, descongelaron cada frasquito y colocaron las 5 dosis que contienen.

Limpieza para seguir

Luego de que cada grupo de 5 personas fuera inmunizado, personal de limpieza desinfectó las sillas para que pasara otro grupo.